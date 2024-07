Leny Yoro y Florentino se dan el OK y después aparece un gran muro: Ten Hag y el PSG lloran de risa

No hay muchos nombres que persiga con insistencia el Real Madrid y mucho menos un Florentino Pérez que ya en el pasado a dejado ir oportunidades como la que tuvo el año pasado con Harry Kane, que terminó en el Bayern, o más atrás en el tiempo, con Robert Lewandowski, que acabó en el Barça. Por eso este revés que sufren ahora el club y el mandatario con Leny Yoro es un inconveniente enorme.

En medio de otras ofertas

Ya se ha informado hasta la saciedad del acuerdo verbal que existe entre el futbolista de 18 años del Lille y el club de Chamartín, donde al parece quiere jugar el crack galo, sin embargo la salida de Nacho Fernández ha provocado una aceleración, por urgencia, en el club blanco, una que precisamente choca con la posibilidad que iban a salvar debido al contrato del jugador, que es justo la barrera infranqueable para el Madrid.

Sí, pero no de todos

Hablamos de esa barrera que quería saltar el Madrid porque esa es justo la que se interpone entre Yoro, Florentino y su acuerdo con el equipo blanco, que además favorece al United y más remotamente, el PSG. Y es que el Lille, club del jugador por contrato hasta 2025 no quiere ceder a la cantidad que fijada por el Madrid para el traspaso este verano, que oscila entre los 30-40M, entre otras cosas porque tiene ofertas mejores, como la del Manchester United y Erik ten Hag.

Es más, el Lille ya habría dado su OK al traspaso del jugador a Old Trafford por una cifra que varía de los 50 a los 60 millones de euros, cantidad que no piensa abonar el Madrid. Así las cosas, con Yoro queriendo jugar en la entidad de Concha Espina pero con su equipo, el LOSC, deseando más dinero a cambio, las vías, por este orden, de United y Paris Saint-Germain vuelven a abrirse, y esa es una pésima noticia para Florentino Pérez.