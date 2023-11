Filtrado el informe por el que el Real Madrid descarta a Mbappé: es por un crack mejor y 103 M

Quizá con la excepción del Borussia Dortmund, el resto de equipos europeos, especialmente los españoles, no esperaban que el Real Madrid fuera a dar tan en el clavo con su fichaje galáctico, pero han bastado unos meses de competición para que el plan de los merengues, que ahora sale a la luz, se descubra y de sentido al ‘no’ público de la entidad a Kylian Mbappé: la pareja que forman Vincius y Rodrygo junto al crack de los 103 millones -más lo que se viene- hacen que no exista hueco para el capitán de Francia. Es así de simple.

El mejor del mundo

Cuando uno piensa en el mejor jugador del planeta lo hace mirando a jugadores de enormes dígitos en la anotación, futbolistas como el mismo 10 de les bleus, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, o como sucedió en la pasada campaña con Erling Haaland -vayan ustedes a saber la razón de darle el oro anual al 10 argentino-, sin embargo a las puertas del mes de diciembre de 2023 el Madrid puede estar convencido de que el mejor de lo que va de temporada no es ninguno de estos futbolistas, sino uno propio, ese fichaje galáctico que encima, a diferencia de los otros gigantes citados, es más que todos ellos. Nos explicamos.

Efectivamente hablamos de Jude Bellingham, que no es que sea mejor que los otros -nadie puede dirimir tales excesos- sino que está siendo mejor que ellos. Y si sigue así merecerá el máximo galardón porque además de tener los dígitos -lo cual ya de por sí es una locura siendo centrocampista- suma algo que el resto de las estrellas citadas no solo no aporta, sino que no pueden hacerlo: sumar en todas las franjas del campo. Bellingham, como pudo verse ante el Nápoles, es el primero en el repliegue y en la ayuda en la marca, en la presión en campo contrario, pero también en la búsqueda de espacios libres en la asociación, en la llegada en segunda línea y encima también en la regularidad anotadora y de asistencias, entre otra enorme cantidad de virtudes visibles cuando no hay balón en juego. Es, simplemente, el jugador del futuro.

Corpulento, vistoso, hábil, sacrificado, potente, joven y con amplias dotes de creativida, -diríamos, extremas-, Bellingham es el jugador total. Por eso y porque Vinicius y Rodrygo son perfectos junto a él, y son buenísimos; porque el año próximo el Madrid tendrá además a Endrick junto a ellos, ahora los blancos lo ven claro: no ven hueco a Mbappé, que en esta campaña 23/24 ya es peor -ampliamente- que Bellingham y su llegada trastocaría a los tres brasileños que acompañarán al inglés en la 24/25. A estas alturas el Madrid puede decir alto y claro que no tiene espacio para el 7 del PSG. Y efectivamente así es.