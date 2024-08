Flick no se lo cree: Asensio, Dembélé y Fabián regalaron millones al Atleti, robándoselos al Barça

El FC Barcelona está arrastrando demonios del pasado, concretamente Hansi Flick y Thiago Alcántara han heredado una grave falta de los blaugranas en el plano deportivo que tiene un significado dramático en lo económico, especialmente en este mercado de fichajes estival donde tanto y tan fuertemente se ha movido el Real Madrid y lo está haciendo el Atlético de Madrid, quien de hecho ha provocado gran parte de este déficit azulgrana.

Años aciagos

Fíjense si estos años el Barcelona ha tocado los infiernos que uno de sus rivales en LaLiga EA Sports, que no es el Real Madrid y que no ha realizado actuaciones deslumbrantes en Europa en los últimos años, como es el Atlético de Madrid, le ha superado en una pugna que está siendo clave en el mercado, básicamente porque puede decirse que, por el mal hacer deportivo del Barça, los madrileños se llevan un enorme premio; el Atleti se va a llevar una enorme cantidad de dinero que utiliza en su presupuesto para fichar.

Con los mejores

Y es que a los fichajes de Alexander Sorloth, Robin Le Normand y Javi Guerra, el cuadro colchonero está a un paso de confirmar el de Julián Álvarez, cuatro nuevos nombres que dan más seguridad a un proyecto, el del Cholo Simeone, que tendrá duros y múltiples frentes. Y de estos, en uno no estará el Barça, como es el Mundial de Clubes, que además hace rico al Atleti. Tengan en cuenta que por participar, cada equipo cobra 50 millones de euros; con la opción de sumar ceros a esa cifra si se llega lejos. Así, al perjuicio de imagen, publicidad y estatus para el FC Barcelona por no estar en un torneo en el que estarán los mejores equipos del mundo, se suma el factor financiero, que desequilibra la balanza en favor ya no del Madrid, que también, sino también del Atleti.

Una Champions a medida… y fallaron

Y si el Atleti es el culpable indirecto de la ausencia culé en el Mundial, el equipo de Marco Asensio, Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz, el PSG, es al autor material de ello. Los franceses, que, como los azulgranas, iban por el lado bueno del cuadro de la pasada Champions League, eliminaron al Barça en cuartos de final, para luego caer con el Dortmund, que alcanzarían la final, y esa eliminación prematura le sirvió al Atleti para estar en el Mundial por su mejor coeficiente de la UEFA (basado en las actuaciones de los equipos en los últimos años).