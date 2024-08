Arsenal y United enredan con el fijo de Luis de la Fuente y Lopetegui ejecuta: ojo al West Ham

Damos por sentado que el Manchester City, pese a los líos con algunas de sus estrellas, léase Julián Álvarez o Kevin de Bruyne, va a ser un rival durísimo para el resto de equipos de la Premier League; también el Arsenal o incluso el Liverpool y el Aston Villa, veremos a ver si el Chelsea y el Manchester United despiertan, pero entre los analistas de la liga inglesa se hace hincapié en otro equipo, un West Ham que promete dar guerra.

Si la temporada pasada fue Unai Emery y el conjunto de Villa Park el que sorprendió a Manchester United, Chelsea, Tottenham y Newcastle llevándose una de las cuatro plazas que dan derecho a jugar desde Inglaterra la Liga de Campeones, esta campaña los hay que ven en los hammers un duro competidor por los puestos europeos, en parte porque se le tiene mucha fe a la labor como entrenador de Julen Lopetegui, pero también por los fichajes realizados.

Pase lo que pase en el resto del mercado de fichaje, el West Ham ya cuenta con importantes refuerzos que lo hacen merecedor de cierta atención y eso es debido a su director técnico, un Tim Steidten que ha ido convenciendo talento para este salto adelante del West Ham; ahí están los Crysencio Summerville, Niclas Fullkrug y Guido Rodríguez, que refuerzan las posibilidades del proyecto.

Y así como a los hammers, a Lopetegui y a Steidten se les da el crédito por sus fichajes, entre los aficionados de los gunners y los red devils están ansiosos por confirmar a un mediocampista que no llega y que en estos momentos apunta en una misma dirección para sendos gigantes: Martín Zubimendi. El jugador de la Real Sociedad es un fichaje complejo y difícil, pero ninguno de los dos equipos renuncia a él, y si no firma por ninguno de los dos conjuntos asoman para diablos rojos y cañoneos nombres como Frenkie de Jong, Amrabat o Youssouf Fofana.

Manchester United have held initial talks with Monaco over midfielder Youssouf Fofana. United looking at several options – including Richard Rios, Sander Berge, Martin Zubimendi & Sofyan Amrabat. Interest retained in PSG’s Manuel Ugarte – but not at prices being quoted. #MUFC