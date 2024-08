Florentino, Carletto y el crack lo cierran, OK total por el último refuerzo: se lo roban a Guardiola

Hace días, bastantes, que al Real Madrid le ronda una idea, ahora casi afianzada y que ha tomado fortaleza pétrea en las últimas horas de manos del que podía haber sido el fichaje bomba del Manchester City, tal y como os contamos en Don Balón, y al que Florentino Pérez, Carlo Ancelotti y el mismo crack (que no es otro que Rodrygo Goes; todos ellos, de acuerdo en la decisión) ponen coto; decimos más, una muralla infranqueable. Vamos, que no se va.

De la sorpresa a la certeza

De modo que este asunto queda zanjado sin mayor esfuerzo para el presidente y el míster: el jugador quiere quedarse, sabe que tendrá sus opciones de ser titular en una temporada tan larga y exigente y quiere pelear con la mejor delantera del mundo por ser clave en ella. Ayuda en este sentido la confianza que le otorga Carlo Ancelotti, el cual le considera, pese a Kylian Mbappé y Endrick, las dos caras nuevas, un jugador clave. Y con eso al de Osasco le vale.

El fiasco en el Etihad ¿Y ahora qué?

A decir verdad, la respuesta taxativa de Rodrygo deja sin margen a Pep Guardiola, que ve zomo en un suspiro se le va Julián Álvarez, su revulsivo para cualquier faena ofensiva, y, a la vez, se ve incapaz de convencer al que sería el fichaje que incluso podría mejorar al argentino, un Rodrygo Goes que, aún siendo tentado, no abandona la idea de seguir vestido de blanco.

Por ello, hemos de esperar movimiento en el City en cuanto el campeón del mundo y de América con la albiceleste vista el rojiblanco del Atlético de Madrid, y esta es tanta certeza como que el City no podrá pescar en Valdebebas; nadie se mueve ya de allí, ni siquiera Dani Ceballos.

Un ataque de ensueño

En clave merengue la decisión de Rodrygo es oro puro, tanto por las posibilidades que aporta -puede jugar en las tres posiciones de ataque- como por la seguridad que otorga: ante una posible lesión de Jude Bellingham, Vinicius Júnior o Kylian Mbappé, el internacional con Brasil es un ‘suplente’ de lujo. Eso sí, la permanencia de Rodrygo se lo pone más complicado a Endrick, Arda Güler y, si cabe, Brahim Díaz.