Omorodion rompe a Guerra y da el billete a Gallagher y Julián Álvarez: está en Madrid, hay imágenes

Tal y como les contábamos ayer, el Atlético de Madrid tenía ya firmando y viajando rumbo al Metropolitano a Javi Guerra, sin embargo la aceleración rojiblanca por Julián Álvarez, auténtico objetivo de lujo de este verano de los colchoneros, y el acuerdo con el Chelsea por Samu Omorodion han tumbado esa operación, que por el melillense activó la vía exprés de Conor Gallagher, dándole al Cholo Simeone un dos por uno descomunal.

Parte del desacuerdo del Atleti con Guerra y el Valencia ha venido precipitado por las facilidades que ha puesto el Chelsea en materia de fichajes; primero, con el jovencísimo delantero de la Selección Española de Fútbol Sub-21, por el que han guardado intacta su oferta inicial, de 35 millones de euros más distintas variables, pero también con Gallagher, del que querían desprenderse por decisión de su míster, Enzo Maresca, aunque no ha cualquier precio, uno que ya está fijado y cerrado: otros 40 millones más distintos conceptos que harán algo más costoso para el Atleti ese traspaso tan pretendido y luchado durante este mercado de fichajes.

Y con ello, con el funcionamiento y acuerdo sobre la doble dirección de jugadores entre madrileños y londinenses, acabaron ayer las posibilidades del mediocampista valencianista de vestir de rojiblanco. Y no solo eso, se acopló esta deriva a la que con más ahínco perseguía el Atlético de Madrid: fichar a Julián Álvarez, con el que el acuerdo es absoluto y al que le quedan horas para ser nuevo jugador colchonero.

Conor Gallagher travelled to Spain last night to complete his move to Atletico Madrid 🛬🇪🇸 pic.twitter.com/b3hugFNmMR