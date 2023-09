Florentino intimida a Mbappé con el otro galáctico por el que sí pagaría más de 100M: se quiere ir

El Real Madrid se ha pronunciado pocas veces acerca de futbolistas que les interesen y si bien Kylian Mbappé está en cabeza de esta escueta lista de jugadores, no es el único. Sí, Erling Haaland también esta entre ellos y, como advertimos, hay pocos más. Uno de estos va a ser rival del Madrid en la Champions League y vive una crisis sin precedentes en su equipo, donde ha pasado de ser la clave del proyecto a pedir salir… en enero.

Vayamos por partes. El Real Madrid se juega parte de sus opciones de ser cabeza de serie en octavos de final de la Liga de Campeones en Italia, donde podría colocarse primero de su grupo en el Diego Armando Maradona si vence al campeón de La Bota, el Nápoles, y ahí, en tierras napolitanas, es donde juega ese futbolista que tanto gusta en Chamartín y que se pone a tiro en el mercado de fichajes invernal. Vaya por delante que ni los italianos ni los merengues se planteaban este movimiento, pero el enorme lío del jugador en su equipo precipita los acontecimientos.

De un lado, si el Madrid persiste en sus problemas con el acierto de cara a portería, seguramente los resultados no lleguen y las críticas arrecien, en tal caso, Florentino Pérez sopesaría ir a un mercado, el invernal, que no suele gustar al mandatario. Una vez dicho esto, también hay que recalcar que el presidente sí iría a esa ventana de transferencias que tan poco le gusta por uno de sus elegidos en su lista de deseos, siendo Victor Osimhen uno de esos pocos. Así, la estrella del Nápoles se pone a tiro, pero a diferencia de otras veces, esta vez sí parece factible. Más complicado sería bajar a 100M el precio del jugador, toda vez que en verano su club pidió 200 por él, pero cuando un jugador se quiere ir…

Para entender este giro de guion con el punta africano del Nápoles hay que poner en contexto su actual situación en su club. El futbolista ha borrado a este de algunas de sus redes sociales y lo ha hecho porque está a la gresca con su entrenador, Rudi Garcia, pero también por una inaceptable iniciativa del mismo Nápoles, que en sus redes ridiculizó a su propio futbolista, lo que ha sido denunciado por el agente de este, Roberto Calenda. Y, claro, esta situación, a unos días de la vista del conjunto blanco, se torna en insostenible; de ahí que se hable de una venta en enero y el Madrid, si ocurre tal cosa, sí escuchará porque Osimhen es uno de esos elegidos, de esos que pueden poner en duda la conveniencia de fichar a Mbappé en 2024.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD