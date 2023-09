Al-Khelaïfi se rinde, Nike lo da por hecho y Luis Enrique entra en cólera por el pacto con el Madrid

Javier Tebas y Florentino Pérez no son precisamente íntimos amigos sin embargo el presidente de LaLiga ha recalcado recientemente, en una entrevista con Juanma Castaño, que las posibilidades de que la campaña que viene Kylian Mbappé juegue en el Real Madrid son muy altas, en torno al 70 u 80%, según sus pesquisas. En verdad y tal y como os contábamos ayer en Don Balón, el PSG ya se está preparando para su adiós en la 24/25, cosa que nos gusta a Luis Enrique, pero empieza a aceptarse en el club galo, que tiene un plan.

Al-Khelaïfi y ‘el pacto’

Tras el ultimátum infructuoso del Paris Saint-Germain al jugador, el cual, recordemos, pasaba por no dejarle jugar en toda la temporada si no renovaba, el conjunto francés ha abandonado, debido a las reiteradas negativas, cualquier negociación por dicho fin, de modo que los franceses, con Nasser Al-Khelaïfi a la cabeza, se han decidido por abandonarse al presente y sus bondades, disfrutar del momento y preparar el camino para la marcha del crack; algo así como un pacto no escrito que tiene nombres y apellidos.

Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos o Kolo Muani son la respuesta que ha puesto sobre la mesa el PSG de Lucho para tratar de crear esta temporada, a la sombra del astro de Bondy, nuevas estrellas en París que apacigüen y armonicen el posible adiós del 10 de les bleus en junio. Lógicamente esto a Lucho no le hace ninguna gracia, más que nada porque piensa en su proyecto como una carrera a largo plazo, y más cuando es el Madrid quien le quita a su estrella.

Pero lo cierto es que a día de hoy Al-Khelaïfi y el mismo espónsor del jugador, Nike, dan por hecho que el futbolista llegará a su ansiada libertad en unos meses y que, en tal caso, sí elegirá esta vez una mudanza a la capital de España. Es más, la firma norteamericana ya está preparando, según se ha podido saber en esta casa, estrategias comerciales al respecto por si el fichaje se hace efectivo. Dicho lo cual, queda mucho tiempo por delante y aunque el vaticinio de Tebas se acerca bastante a la realidad actual y a estas alturas de la temporada, ya sabemos cuánto puede cambiar el parecer de Mbappé en apenas un cambio de viento.