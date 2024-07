Florentino Pérez esperó 7 años por él y Ancelotti puede perderlo para el primer título de la 24/25

El Real Madrid aspira esta temporada a lograr siete títulos, algo que ni el Barça ni el Bayern de Múnich, dos únicos equipos con seis títulos durante una temporada, han podido hacer, y sin nos inspiramos en las palabras de Florentino Pérez, presidente blanco, al término de la final de la Liga de Campeones, donde comentó que “este es el inicio de la conquista de la 16 Copa de Europa”, no les quepa duda que van a intentarlo. Eso sí, a las primeras de cambio ya tienen un complicado obstáculo.

Jugadores con éxito, menos tiempo

El presidente del Real Madrid ha dado a Carlo Ancelotti el mejor instrumento para intentar este septete inédito, entre otras cosas con Kylian Mbappé en sus filas, pero, ¿y si no puede usarlo el italiano? El problema no es tanto esa posibilidad como que no haya tiempo para hacerlo.

Con David Alaba aún recuperándose y solo con Lucas Vázquez, Fran García, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Thibaut Courtois y Andrey Lunin a las órdenes del míster de Reggiolo, el Madrid mira a su primer título, la Supercopa de Europa y ve que no tiene tiempo de prepararlo, no con sus mejores hombres.

Teniendo en cuenta que el partido ante la Atalanta es el 14 de agosto y que solo Luka Modric, Antonio Rüdiger y Arda Güler se reincorporarán antes del 31 de julio, el tiempo, como ven, es límite. Por ejemplo, los tres brasileños participantes en la Copa América, Vinicius, Rodrygo Goes y Éder Militão se sumarán ese último día del mes, mientras que Fede Valverde, Ferland Mendy, Camavinga, Tchouameni y Kylian Mbappé lo harán más tarde, con Jude Bellingham y Dani Carvajal siendo los últimos en sumarse al grupo, ya a pocos días del choque ante los bergamascos. Eso deja en algunos casos un margen de horas para preparar una final, lo que poco menos que descarta de ella a alguna de las figuras merengues.

Es decir, están, estarán, pero el Madrid se queda sin tiempo de poner ni remotamente a punto a sus estrellas, y ahí puede irse el primer título.