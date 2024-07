Campeón del mundo, clave para Deschamps, Benzema y Tuchel, y es el Kimmich oculto de Deco

Fue una de las grandes sorpresas de Francia en la pasada Eurocopa, sobre todo porque llegó directo del once cuando se pensaba que no iba a estar ni en la convocatoria y también porque rindió a buen nivel y se mantuvo en el equipo titular pese a tener Deschamps a jugadores como Eduardo Camavinga o, en ocasiones, Antoine Griezmann en el banquillo. Por eso y por su pasado colocan al jugador francés en la órbita del Barça.

El pivote defensivo que tanto pidió Xavi Hernández

Durante su etapa en el Barcelona, antes, durante y sobre todo después de Sergio Busquets, Xavi Hernández se cansó de pedir un pivote defensivo de calidad para el club, sin embargo este no llegó, no al menos del nivel que el entrenador azulgrana esperaba; ahí está el error de Oriol Romeu con el que, de hecho, el club va a tener que tragar. Con todo y pese a ello, la entidad blaugrana no se rinde y le colocan tras la pista de N’Golo Kanté.

Una salida compleja, aunque se han dado casos

Por supuesto, la salida de Kanté depende de su contrato con el Al-Ittihad donde es compañero de Karim Benzema, a donde llegó procedente de un Chelsea donde siempre fue titular indiscutible, especialmente con Thomas Tuchel, con el que ganó la Champions. Con 33 años y contrato hasta 2026, el jugador francés es un viejo anhelo del pasado que en este caso y dada su buena Eurocopa se proyecta como un fichaje a bajo coste en sustitución de deseos más ambiciosos de presente como Joshua Kimmich.

Un problema enorme

Llegado este punto, desde luego el problema es su equipo y su contrato, ambos millonarios, lo que lleva a una sola posibilidad para los blaugranas, la salida por la fuerza. Y es que, ya se avisa desde el club saudí que no cederán a su jugador, dándose solo un camino posible, enfrentarse con su actual equipo, renunciar a su contrato y firmar por el Barcelona. En este sentido, fuentes consultadas cercanas al futbolista aseguran que si bien está halagado por el interés culé, no va a renunciar a su contrato. Por tanto, esta posibilidad está más que complicada.