Florentino y Mbappé detienen Europa: por fin hay acuerdo, fecha y cláusulas; el PSG sale dañadísimo

El tira y afloja tiene fecha final: Florentino Pérez y Kylian Mbappé se habrían dado por fin el OK definitivo, uno en el que juegan varias cifras y fechas, además de cláusulas, y en todas ellas el gran perdedor sería el Paris Saint-Germain, que estaría enfadadísimo tanto con el jugador como con el club blanco. El plan es bien sencillo y ni compromete al Madrid ni deja al 7 sin cobrar un solo euro de cuantos tiene firmados con la entidad francesa.

Fecha y cláusulas claves

Quien ha desvelado la información ha sido Foot Mercato, medio que asegura que existe ya un acuerdo verbal casi definitivo para 2024 entre el Madrid y el entorno del jugador, uno que solo podría romperse por una vía de la que en cualquier caso el Madrid se libraría de los costes. A efectos, se fija el 1 de enero de ese año como posible confirmación del fichaje, mientras que en lo respectivo a la posible ruptura del acuerdo (pese al OK verbal), el Real Madrid prefiere negociar con un agente libre (cosa que no es en estos momentos), por si el PSG vuelve a tirar la casa por la ventana para intentar convencer a Mbappé de forma millonaria, ya que en tal caso los blancos jugarían con las cartas descubiertas del jugador: ‘sin equipo’, deberá retratarse. Además, con ello no atacarían al club francés, lo cual, simbólicamente cuenta y mucho, amén, claro está, de ahorrarse el traspaso.

Resuelta la fecha, cabe hablar de las cláusulas, de las que el Madrid impone principalmente dos. La primera tiene que ver con hablar ante los madridistas y explicar las otras dos negativas del crack a salir de París antes de esa fecha apuntada. La otra es clara: si firma con el Madrid es para comprometerse a largo plazo. Esta vía, al parecer, ya se la impuso el club blanco a Erling Haaland para que este no pudiera abrirse a salir antes de tiempo; el City no hizo tal cosa.

El PSG, sangrado

Una de las cosas que aleja el acuerdo durante el presente verano es que Mbappé, si se queda en el PSG esta campaña 23/24 cobrará del club más de 100 millones de euros limpios, unos 40 largos de sueldo y otros más de 60 kilos en cuestiones de fidelidad. Renunciar a ello sería muy duro para el jugador. El Madrid no está dispuesto a darle tanto y el futbolista deberá aceptarlo. En cualquier caso, al PSG no le gusta esta resolución, ya que no podrá ingresar dinero en calidad de traspaso y el sueldo y bonus del jugador en este mercado les someterá a importantes recortes, todo ello sabiendo que Mbappé se marchará en 2024.