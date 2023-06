Gündogan y Bellingham reparten bombazos: el nuevo Ronaldo y el nuevo Neymar van a cambiarlo todo

Si el FC Barcelona consigue cerrar el traspaso de Vitor Roque, el club catalán tendrá su contrapunto al fichaje y mazazo en Europa que supuso la marcha de Endrick, el mayor talento de Brasil, al eterno rival, el Real Madrid. El Barça acelera en este sentido, aunque es cauto, porque no lo tiene hecho con el futbolista de Timóteo y porque las exhibiciones del joven futbolista de 18 años del Club Athletico Paranaense cada vez llaman más la atención, lo que puede despertar el interés de otros grandes de Europa. En cualquier caso, tanto Ilkay Gundogan en el rincón blaugrana, como Jude Bellingham en el merengue, se frotan las manos con sus posibles próximos compañeros, el nuevo Ronaldo y el nuevo Neymar.

Esta temporada, no

Ya sabemos que Endrick será una realidad del conjunto blanco en un corto espacio de tiempo y lo será a razón de unos 60 millones de euros, que fue lo que firmaron el club blanco y el Palmeiras la temporada pasada. No obstante, esa realidad no se hará efectiva hasta la campaña 24/25, y el gran contrafichaje del Barça en Brasil tendría el mismo destino, ya que Vitor Roque lo tiene hecho, que no cerrado, con el Barça, a razón de unos 50-55 millones de euros (cambiará mucho la cifra con las variables), pero no podrá ser inscrito en esta próxima campaña (23/24), de modo que, de conseguir su fichaje, Xavi y Gundogan no lo tendrían a su lado hasta la temporada 24/25.

Y este doble hecho, siendo la rivalidad eterna entre Barça y Madrid, nos lleva a un escenario en el que los dos grandes del fútbol español se lleven a las dos joyas del fútbol brasileño y eso los ponga en el mapa en la misma temporada, pero frente a frente. Es cierto que el jugador de Paranaense es mayor que el de Palmeiras y por tanto se le presupone más capacidad de evolución al futbolista blanco que al objetivo culé, sin embargo, si se dan los dos fichajes, la comparación -tan odiosas en el fútbol como inevitables- entre ellos y, por ende, la competencia, será instantánea.

Roque ha jugado más minutos y partidos esta temporada que el futbolista de Taguatinga, lo que deja mejores números en el deseado por el FC Barcelona (14 goles y 5 asistencias) que en el fichaje del Real Madrid (6 tantos y 1 asistencia), siendo así que esta teórica última campaña en Brasil sea clave en el desarrollo de ambos. En cualquier caso, en el campeonato brasileño ya han empezado a comparar a Roque con Ronaldo Nazário y a Endrick con Neymar, siendo eso sí los dos, como son, delanteros centros. En definitiva, si el curso de los acontecimientos acompaña a Madrid y Barça en este hecho, se viene una competencia épica por dos potenciales de fenómenos, y Gundogan y Bellingham los tendrán a su lado.