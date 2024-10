France Football carga duro con la traición interna a Vinicius en el Real Madrid: destroza al equipo

El Real Madrid fue el mejor equipo del mundo la temporada pasada y merece todos los elogios por ello, de ahí el galardón a Carlo Ancelotti, sin embargo, una cosa es eso y otra muy distinta es el fútbol en su totalidad, selecciones nacionales por medio. Evidentemente el Madrid mira de reojo a Messi (y CR7) sobre los criterios no usados en esta edición para ‘quitarle’ el Balón de Oro a Vinicius, el jugador más desequilibrante del planeta a nivel de clubs en la 23/24, pero France Football responde con una revelación que puede tener un efecto devastador en el vestuario.

Aunque parezca mentira, es una realidad

Para justificar la elección de Rodri, que fue excepcional con el Manchester City y España durante la pasada campaña y es más que justo vencedor, como lo hubiera sido Vini Jr., Vincent Garcia, redactor jefe de la publicación, daba las claves de la elección del futbolista español por encima del jugador del Real Madrid… señalando a dos compañeros del de São Gonçalo.

“Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, decía en L'Équipe, Garcia, que fue durísimo poco después con su editorial sobre el club blanco. Esta supuesta traición interna e involuntaria que argumenta Garcia la ve diferente el Madrid.

En Valdebebas no convence, más aún con los ejemplos de Messi y CR7

Este argumento sin embargo no ha convencido en Valdebebas, donde jugadores como Camavinga, Militao o Tchouameni han tildado la elección de política o interesada. También ha habido reacciones similares entre otras estrellas mundiales, como Clarence Seedorf. En lo específico, al Madrid en su conjunto no le convence esta tesis porque se contradice si miramos ediciones en las, por ejemplo, Messi y CR7 (de los que no hay duda alguna en cuanto a su calidad incalculable) ganaron sin merecerlo, visto este juicio de valor bajo estos cánones; ahí están las más que polémicas elecciones que dejaron de lado a Iniesta, Xavi, Lewandowski o Haaland.

Interesante esto de Seedorf y el balón de oro.



🗣️"Ya voté hace casi un año, creo que Vini lo merece".



🗣️"Parece haber algo sin resolver entre Real Madrid y UEFA y es una pena, las cosas tienen que separarse".



Buen resumen de lo que es hoy el #BallonDor.pic.twitter.com/mwh6IA7O1E — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) October 28, 2024

En definitiva, parece que el Real Madrid forma su semana negra, donde además se confirma que ya va contra todo y todos. Y eso es peligroso.