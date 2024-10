Flick y Laporta terminan de incendiar Valdebebas: ridículo nacional y disparo a la historia blanca

‘El dinero no da la felicidad’, dice la popular frase, ‘pero al menos ayuda’, concluye la apostilla, y en el caso del Madrid ni lo uno ni lo otro alivia, más cuando Hansi Flick y Joan Laporta vuelcan sobre Valdebebas una fórmula que no solo retrata la gestión blanca, su plantilla y su modelo, sino que ataca su misma historia.

El relato se repite

Cuando el Madrid de los Galácticos se estrelló, el Barça más poderoso emergió y lo hizo durante muchos años, creando una generación que dio muchísimos títulos a la entidad catalana. Este FC Barcelona va en la misma dirección, pero lo que hace más sangrante este hecho en lo referente al Madrid no es tanto el esplendor de los culés, sino las formas en las que este retrata la idiosincrasia del club de Chamartín.

Marc Casadó, uno de los destacados en el Clásico de LaLiga EA Sports, competía junto a Marc Bernal -el que iba a ser el centrocampista titular del Barça por delante del primero y antes de su grave lesión- en el Barça Atlètic hace meses, en la Primera Federación, no en la Champions League, como lo hace el Real Madrid Castilla; y como ellos, también Héctor Fort, Marc Guiu, Gerard Martín o incluso Fermín López, solo que los primeros han tenido minutos y confianza; los homólogos madrileños, no.

Los números son demoledores

Yamal, Cubarsí, Dani Olmo, Eric García, Iñaki Peña y así hasta 14 jugadores de La Masia brillan y triunfan con Flick y Laporta, mientras que el Madrid solo cuenta con Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Fran García como representantes de La Fábrica, y si echan la vista atrás, pregúntense, ¿cuántos jugadores ha usado de la cantera con regularidad Ancelotti?, ¿a cuántos promocionó el predecesor de este, Zinedine Zidane, con Florentino Pérez al frente? ¿Cuántos han subido en la última década? Creo que ya saben la respuesta.

…A la próxima convocatoria de Luis de la Fuente

Hace años, muchísimos, que el Madrid no saca talento propio, de su cantera, una que juega en la misma categoría que la culé, básicamente porque no lo mira (por no hacerlo no lo hace ni con Arda Güler y Endrick, que no son canteranos, pero sí jóvenes joyas). Es un hecho. Por otro lado, si analizamos qué repercusión tiene esto, más allá de otra goleada azulgrana al Madrid de las estrellas, hemos de mirar la próxima convocatoria de la Selección Española de Fútbol, donde posiblemente no haya representante alguno del Madrid, mientras que holgadamente Flick puede meter a hasta nueve jugadores (si Balde, Iñigo, Eric y/o Casadó son llamados, lo cual no sería descabellado), síntoma de que algo se está haciendo muy bien en Barcelona y mal en la capital de España.

Contra su historia

Teniendo en cuenta que en 2023 el informe del CIES Football Observatory revelaba que el Real Madrid era el club que más talento aportaba a la élite, más que el Barça, cabe preguntarse, ¿qué está pasando? La historia del Madrid se escribe con jugadores como Butragueño, Míchel, Raúl, Casillas o Sanchís y sin embargo ese bien ya es demasiado escaso, prácticamente nulo, en la casa blanca, que si bien ha acertado con ciertos fichajes, muchos, y eso le ha dado resultados enormes, a la vez ha perdido su referencia, su savia; en vías de extinción.