Ni Tchouameni ni Alaba: favorito al Balón de Oro, está libre y será la pareja de Rüdiger por Militao

El Real Madrid ha salido todavía peor parado del parón de selecciones en su posición de central de lo que ya llegaba tras el paso por el mercado de fichajes estival, porque, con Tchouameni renqueante y siendo duda, con David Alaba todavía recuperándose y con bajas como Camavinga, Ceballos y Bellingham en la medular, además de la grave lesión de la promesa Joan Martínez, la lesión de Militao, producida con Brasil, deja a Carletto pocas salidas de cara al choque del Reale Arena.

Un campo complicado, una solución de emergencia

Poco dado al riesgo es Carlo Ancelotti con sus jugadores fetiche y Tchouameni lo es como pocos en esta plantilla blanca, de modo que el ex del Mónaco, que se marchó de la concentración con Francia por problemas en su pie -algo que le viene lastrando desde hace tiempo- no va a ser una excepción; pero, claro, la lesión de Eder Militao obliga a una reconversión, que además debe ser efectiva y eficaz en un campo siempre complicado como es Anoeta (sábado 14, 21.00, hora española)

Todo un aspirante al mayor galardón individual

Ese jugador que apunta a central junto a Rüdiger no es otro que Dani Carvajal, uno de los cinco futbolistas con más papeletas para llevarse el Balón de Oro en octubre. El lateral, de baja estatura, pero de una enorme experiencia, incluso en esa posición, apunta a central ante el equipo de Imanol Alguacil si Ancelotti no las tiene todas consigo con Tchouameni, como parece sucederá. Eso, como es lógico, podría llevar a Arda Güler al once en la sala de máquinas, con Lucas Vázquez haciendo de carrilero diestro.

Por decidir

Si no hay más contratiempos y viendo mucho más complicado que Ferland Mendy sea el elegido para sustituir a Militao (y, llegado el caso, a Tchouameni), Luka Modric, el joven jugador turco y Brahim Díaz han de disputarse dos puestos en la medular junto a Fede Valverde, indiscutible en el equipo; todo esto, como es lógico, si no hay más contratiempos en el parón, al que aún le queda margen para algún sobresalto más.