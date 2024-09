Gatillazo para Olmo y Yamal: Laporta y Deco se dejan en Londres el tridente del futuro del Camp Nou

Si os venimos señalando en Don Balón que existen aristas, deseos, que apuntan a movimientos de enorme calado de cara a 2025, los cuales pueden ser tan importantes o más que los que se han producido en 2024 (en sendos casos, en los mercados estivales, los más relevantes y dados a grandes traspasos), el Barça está cerca de un gatillazo histórico y a la española en virtud de un patinazo de Joan Laporta y Deco con un crack llamado a dar un tridente de futuro áureo al FC Barcelona, junto a Dani Olmo y Lamine Yamal, que, por eol contrario, mira a Londres.

La némesis en este asunto contra los culés es el Arsenal y más concretamente, Mikel Arteta, que es quien lleva a su equipo a un estadio superior al de los intereses culés por el crack deseado por ambos equipos. O lo que es lo mismo, tal y como adelanta Give Me Sports, el equipo del Emirates Stadium le lleva una importante ventaja a la entidad catalana en la lucha por hacerse con Nico Williams de cara a 2025.

No cambia nada el hecho de que el extremo del cuadro bilbaíno poco menos que dejara entrever que su amor por el Athletic llegará hasta esa ventana estival del año que viene, básicamente porque existe un acuerdo no escrito entre las partes sobre separar caminos para entonces, sin embargo sí puede ser un factor determinante en el futuro del jugador precisamente un último deseo rojiblanco, como es verlo marchar lejos, al extranjero, y no a un rival directo en LaLiga EA Sports, como sería el Barça; todo ello pese a la amistad de Nico con Olmo y Yamal, compañeros en La Roja.

De modo que, si juntamos sendos asuntos, Nico está, al menos a estas alturas, más cerca del Arsenal que del Barça. Mucho más. Evidentemente no hay nada escrito, ni siquiera la salida del jugador de San Mamés, pero los gunners quieren hacerle un contrato de estrella, cosa que el Barça no podrá realizar con tanta soltura, y colocarlo como bandera de un proyecto con las máximas ambiciones, que pasan por intentar llevarse la Premier League y/o la Champions League; quién sabe si en el año 1 después de Pep Guardiola en el Manchester City (el de Sampedor acaba contrato)

"He would be Mikel Arteta's top choice by a mile if they were to recruit a wide player" 👀



David Ornstein explains why Arsenal would want a winger like Nico Williams 🔍 pic.twitter.com/rfhyW6r0IV