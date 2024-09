Pep y el mayor escándalo del s. XXI: De Bruyne y Bernardo Silva, los primeros; Haaland va después

Las posibles consecuencias que de atisban en el gigante más importante de la historia de la Premier League son enormes. Unas, las más inmediatas, tienen que ver con la desamortización de un gigante que ha estado en lo más alto de la cadena trófica futbolera en la última década. Pero hay más, porque la Premier League puede cambiar de la A a la Z, mientras que la Champions League también sufrirá el impacto.

Que jugadores como Jack Grealish, Kevin de Bruyne, el mismo Aymeric Laporte o Bernardo Silva y Erling Haaland hayan sido señalados como posibles salidas (o directamente haya salido, como el futbolista de La Roja) del Manchester City en un futuro más o menos a corto plazo no responde a la casualidad, sino a señales que se vienen produciendo por las dudas que genera un gigante con pies de barro, como es el equipo citizen; entiéndannos, sólido en la actualidad, como en los últimos tiempos, pero por Pep Guardiola.

