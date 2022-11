Giro histórico: João Félix y el Atleti eligen al sustituto de Simeone

A veces de nada sirve apelar al corazón cuando este se apaga y, otras tantas, es infructuoso sentir el escudo sin premio, por eso, por primera vez, una parte de la afición del Atlético de Madrid prefiere a João Félix antes que al Cholo Simeone; entiéndase el paralelismo. Por eso una parte del Metropolitano elige cambiar, porque el pasado -unas veces glorioso, otras, no tanto- ahí queda, pero el presente cada vez es más insoportable. Si la permanencia del joven crack luso es vista como la antítesis de la filosofía de juego del míster, esta vez el Menino de Ouro sale ganado, más si el entrenador deseado dice que sí.

Como decimos, al menos para una parte de la afición colchonera, que se ha manifestado en contra de los resultados, el juego y la continuidad de Simeone, quiere un cambio, ese que mira a La Roja tras Qatar; ese que señala a Luis Enrique como el anhelado cambio. Ayer el equipo tocó fondo en Do Dragão, el club español no solo se ha quedado sin Champions League, sino que, con la derrota, una más, ante el Oporto (2-1), dice adiós a la Europa League justo cuando venía de dar otro paso más hacia atrás en Cádiz, en LaLiga, de esos que le arrebatan cualquier opción de optar al título de doméstico. Siendo pragmáticos, la gran opción en pleno noviembre es la Copa de Rey: un panorama desolador.

Dicho de otra forma, todo ha salido mal esta temporada. Y no es la primera. De ahí que se mire el talento de João Félix como el representante de un fútbol preciosista que al menos por características y jugadores el Atleti si puede intentar procesar. Pero se asume que eso no llegará con Simeone, que se ha estancado entre dos mundos, el de la fortaleza defensiva, que ya no existe, y la virtud del buen juego, cuyos rasgos les son esquivos básicamente porque no casan con su idea futbolística. Todo eso con Luis Enrique sería diferente: es un entrenador con un gran conocimiento, nacional, enemigo del Real Madrid y que lo ha ganado todo con el Barcelona, con el que formó un equipo capaz de rivalizar incluso con homólogo de Pep Guardiola.

Y en medio de todo este bajón rojiblanco está esa gran parte de la afición que se deshace en elogios hacia el entrenador que se lo ha dado todo, un Simeone que les ha hecho crecer como club y que les ha llevado a cotas de éxito enormes. Sin embargo, existe otra multitud, también colchonera, que, aún reconociendo todo eso, también ve que la evolución es imposible con el argentino. No así con el asturiano, que posee el mismo carácter, pero una idea de juego más afín al talento de la plantilla rojiblanca. Ese progreso buscado. Habrá que esperar hasta después del Mundial, y seguramente hasta junio, pero Luis Enrique ya ocupa el primer escalón en el índice de deseos. Y a João Félix así, con Lucho, sí le va la marcha del Metropolitano.