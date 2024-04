Gol extra al City: le caen críticas por el Bernabéu e imita a Mbappé, en 2025, Pep y él no seguirán

Si hay una cosa que decepcionó del partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City fue la actuación de las dos teóricas estrellas; una, la blanca, Jude Bellingham, se perdió en la maraña citizen y fue lento, impreciso e ineficaz; el otro, Erling Haaland, volvió a desaparecer ante el marcaje de un Antonio Rüdiger imperial. Y, claro, en este último caso, en su campaña más floja, al noruego le llovieron palos desde todos los ángulos, cosa que, por otro lado, empieza a ser una constante que ya le mosquea.

Sus números e impacto en el equipo han caído en picado, y no es por causalidad

El que debería haber sido elegido como el mejor jugado del planeta en 2023, lleva unos excelentes números esta campaña con 30 goles anotados en 37 partidos jugados, 19 de ellos marcados en la Premier League, donde es el máximo artillero, pero si estos registros serían excelso para el 99% de los jugadores del entorno de Inglaterra y de la élite del fútbol, en Haaland es una falta y eso le harta.

No es causal, por tanto, que se haya filtrado que el jugador se pone, como ha hecho esta campaña Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain -también, parece, con rumbo al Real Madrid, pese a que esta analogía premonitoria solo sea opinión-, límite a su estancia en Mánchester: no seguirá más allá del tiempo que le queda en el gigante inglés a Pep Guardiola, es decir, no seguirá más allá de junio de 2025.

Desde luego este asunto no es oficial, pero sí podemos asegurar que es tan oficioso que estaría en conocimiento de ciertas personas el club skyblue.

Madrid en el punto de mira

No se escapó a multitud de aficionados como ayer Haaland sonreía y miraba más de la cuenta antes, durante y después del partido a la grada y al ambiente del Santiago Bernabéu, como alabando una idiosincrasia, la blanca, de la que hay constancia que le atrae, y dado que el Madrid lo sigue, es de los pocos equipos fuera de la Premier que puede pagar 180 o 200 millones por él y en 2025, en principio, no hay planeado galáctico alguno, la historia se empieza a escribir sola.