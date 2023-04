Golpe durísimo a la temporada del Madrid tras perder a Militao: una baja peor ante Haaland y el City

Puede que la eliminatoria de semifinales entre Manchester City y Real Madrid acabe de la misma manera pese a Erling Haaland, con el Madrid a remolque, pero logrando al final dar el zarpazo al favorito al título, que lo es desde hace varias temporadas; puede incluso que la baja de Eder Militao (que vio la amarilla en Londres estando apercibido por una patada a Havertz) no se note en exceso ante el delantero noruego en el primero de los dos duelos entre sendos clubs, pero lo que sí saben los madridistas es algo que no se repetirá esta campaña, y esa sí es la peor baja en clave merengue.

El duodécimo jugador, que no juega esta temporada en la vuelta

Si hay un común denominador en la salvaje temporada pasada del Real Madrid en la Champions League, más allá de la final ante el Liverpool, fue el factor Santiago Bernabéu en los tres partidos que le tocó cerrar a los blancos como locales en la terna de eliminatorias que pasaron remontando ante los, en su momento, favoritos, Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. Esta vez eso no ocurrirá, el Etihad Stadium será quien dicte sentencia esta campaña.

El sorteo de cuartos de final también dictaminó que el Madrid, el City, el Chelsea y el Bayern de Múnich iban a ir por el lado del cuadro más complicado, dejando a AC Milan, Nápoles, Inter de Milan y Benfica el beneficio de poder plantarse en la gran final sin tener que jugar ante uno de los favoritos. Pero no solo eso, también cerró el orden de los partidos, que en el caso del Madrid y a diferencia de lo que ocurrió en la campaña 21/22 será como local en todas las idas: la que jugó y ganó (0-2) al Chelsea en cuartos y la que jugará contra el Manchester City el próximo día 9 de mayo (21.00, hora española).

Algunos lo llamaron la magia, el escudo, el manicomio o el miedo escénico, pero desde luego el factor Bernabéu fue decisivo ante franceses e ingleses en la decimocuarta Champions League del club, logrando voltear tres eliminatorias en el tramo final de cada uno de los partidos de vuelta. ¿Eso significa que no habrá épica ante el City? No, no podemos asegurarlo, pero lo que está claro es que nada quedará totalmente escrito hasta el regreso a Mánchester y esa baja del Madrid en la vuelta duele más que la de Militao en la ida, que, como decimos, no podrá tratar de frenar a Erling Haaland.