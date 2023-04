Sentó a Rashford y está harto de Chelsea, Lampard y el Madrid: ayer se decidió, se va con Klopp

La derrota, dura, del Chelsea ayer en Stamford Bridge (0-2) frente al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League deja muy trocado el proyecto blue, que ahora se encamina a un final de temporada en el que tendrán que asimilar una 23/24 con una inversión récord, pero sin competiciones europeas y sus ingresos. Esta catástrofe no la quiere vivir una de sus estrellas, que mira abiertamente a Liverpool por varios motivos.

De estrella a jugador residual

Este crack ayer volvió a ser un recurso residual, del tramo intrascendente ya no de la eliminatoria, sino del partido, cuando el Real Madrid mandaba en el marcador y estaba todo resuelto. Sin embargo, no se quiere ir por eso, sino porque abiertamente el club le ha quitado galones y se los ha dado a nuevos fichajes que no se lo han ganado, a su juicio, sobre el terreno de juego. Ahora bien, está todo dicho: el Chelsea lo quiere vender y el Liverpool lo quiere comprar. Y lo más importante, Mason Mount se quiere marchar.

Transcendencia con Inglaterra

Tan importante fue Mount en el esquema del Chelsea campeón de Europa en 2021, entre otras cosas en la eliminatoria que superaron contra el Real Madrid, que en la temporada siguiente fue crucial con Thomas Tuchel, donde normalmente fue titular, fruto de lo cual incluso en el arranque de la actual temporada arrastró ese estatus prioritario con Graham Potter. Es más, en el pasado Mundial de Qatar, Gareth Southgate lo consideró por delante de otros grandes jugadores en los dos primeros partidos de Inglaterra, ya que sin ir más lejos lo puso por delante de Marcus Rashford, uno de los mejores goleadores de este 2023. Pero eso se acabó en el inicio de este año.

Tras el regreso de la Copa del Mundo y la llegada de la inversión masiva de Todd Boehly en el mercado de invierno, Mount ha perdido protagonismo y el club, cree el jugador, no lo ha protegido; es más, lo ha declarado transferible. Y eso es demasiado para el futbolista. Con ello, el Liverpool de Jürgen Klopp le ha demostrado su estima y quiere ficharlo, esa es la chispa que bastaba para Mount. Si nada se tuerce, el jugador de Portsmouth será la primera salida sonada del Chelsea 23/24… y uno de los fichajes estrella en Anfield.