Koundé lo quería por João Cancelo pero Laporta firma hoy su venta: ingreso millonario, uno menos

Puede decirse que la primera grata noticia económica del Barça acaba de confirmarse y llega desde la Eredivisie, precisamente de la mano del único jugador que podía cumplir por características en la derecha si João Cancelo se convierte en un imposible en verano, debido a las pretensiones que con él tiene le Manchester City; lo sabe bien un Jules Koundé, básicamente porque el internacional con les bleus que no quiere volver a esa demarcación.

OK y adiós a un jugador que nunca convenció

Ha sido el diario catalán, Mundo Deportivo, quien ha sacado a la luz que el PSV Eindhoven está convencido de activar la vía de tanteo que tiene por Sergiño Dest, que es de 10 millones de euros. Recordemos que el jugador norteamericano está cedido en el conjunto neerlandés y que estos precisamente tienen la posibilidad de fichar al jugador si activan esa cantidad prefijada, cosa que parece van a hacer.

No queda claro si esta venta puede hacerse efectiva desde el momento presente, lo que daría cierto margen de maniobra al Barça en el tramo final del mercado invernal, o si se producirá durante el próximo verano, pero lo que es seguro es que tanto el PSV como sobre todo el Barça están por la labor de que la negociación llegue a buen puerto y en el segundo caso, que lo haga con la mayor premura posible.

Si Cancelo no se queda, ¿qué?

El FC Barcelona, pese a sus problemas económicos, no quiere ni pensar en perder a João Cancelo de cara a la 24/25, y esto es así hasta el punto de que el club pretende que sea uno de los puntos fuertes del mercado de fichajes culé del próximo verano, ahora bien, ¿y si no pueden llegar a un acuerdo con el City? En ese caso, el Barça contaría con el apaño de Jules Koundé o Ronald Araujo -ya que tiene a Iñigo Martínez y Andreas Christensen para la posición de central- y poco más, ya que Sergi Roberto probablemente no será renovado. Dest, por el contrario, sí es carrilero puro, pero el Barça no quiere quedárselo. Punto y final.