Guardiola y Tuchel, tan incómodos como Ancelotti: traca atroz en la Champions, puro drama para Xavi

El sorteo de la Champions League que se lleva a cabo mañana (18.00, hora española, 31 de agosto) en la sede habitual de la Liga de Campeones, en Nyon, Suiza, es de una incomodidad máxima para dos de los campeones de sus respectivas ligas y gigantes del continente, como son los equipos que dirigen Pep Guardiola y Thomas Tuchel, pero también para otros transatlánticos como el Madrid a las órdenes de Carlo Ancelotti que parten de segunda línea, y es que el bombo de la máxima competición continental llega con una posible traca atroz a las primeras de cambio.

Bajas y duras fuerzas en fricción

Por ejemplo, las bajas en el City de Kevin de Bruyne o en el Real Madrid de Vinicius Júnior van a ser efectivas en los primeros duelos de sus equipos, choques que pueden ser de auténtico vértigo. La configuración de esta Liga de Campeones, que ya conoce a todos sus integrantes, puede ser de las más duras de los últimos años debido en parte a que conjuntos como la Real Sociedad y el Newcastle salen como cocos del bombo 4.

Para el Madrid, su primer rival va a salir de Manchester City, Nápoles, Bayern de Múnich, París Saint-Germain, Benfica o Feyenoord, siendo solo los dos últimos equipos lecturas más llevaderas. Y lo mismo ocurre para los otros dos cabezas de serie, que son españoles, FC Barcelona y Sevilla, porque el bombo 2 está cargado de trampas: Manchester United, Dortmund, Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal, RB Leipzig, Porto e Inter de Milan (los equipos del mismo país no se podrán enfrentar en la fase de grupos). Recordemos que el Barça no ha pasado de fase de grupos en las dos últimas temporadas y no pisa una final desde 2015, por lo que un desliz prematuro sería puro drama para el proyecto que capitanea Xavi.

El problema, según lo ven ciertos expertos, son los equipos de menor entidad histórica o de capacidad en sus plantillas y que sin embargo representan escollos complicados de superar, como los citados Real y Newcastle pero también, en el bombo 3, el AC Milan o la Lazio. Union Berlin, Lens o Galatasaray, con su dura salida a Estambul, son otros adversarios del bombo 4 que pueden generar más de un quebradero de cabeza a los favoritos. Y esto empieza entre el 19/20 de septiembre.