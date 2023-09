Haaland, Lewandowski y Harry Kane, una pesadilla en Madrid: Carletto se queja, los únicos de Europa

Hay cinco equipos junto al Real Madrid que están en todas las apuestas como favoritos al título de la Liga de Campeones, es decir, en clave merengue son, a la vez, directos rivales y los espejos en los que verse reflejado. Y con todos ellos, sin distinción, el Madrid sale mal parado en un aspecto, que además viene reforzado para mal por el rombo, que acusa más los problemas. Dicho de otra forma, después del Metropolitano, Haaland, Lewandowski y Harry Kane son ya una pesadilla en Concha Espina.

💥 ¿Balón aéreo para Haaland dentro del área pequeña? Acertaron el desenlace. pic.twitter.com/AsNJUGhwAN — Manchester City (@ManCityES) September 24, 2023

Barça, Arsenal, PSG, Bayern y Manchester City no solo tienen un recurso de ataque de primer nivel, sino varios, es decir, todos estos equipos tienen delanteros centros al uso de primer nivel, cosa a la que ha renunciado el Madrid, que encima solo tiene a Joselu. Técnicamente, el Madrid solo posee tres delanteros, el español, Rodrygo y Vinicius, cosa que no le sucede a ninguno de sus rivales citados. Lewandowski, Nketiah (o Gabriel Jesus), Kylian Mbappé (o Kolo Muani y Gonçalo Ramos), Harry Kane o Haaland son esas propuestas de primer orden de sus adversarios, y encima todos ellos tienen recambios de altura para estos cracks. Y no solo eso, tanto el noruego, como el polaco o el inglés pudieron recalar en el conjunto blanco.

Y lo peor es que el Madrid se ha quedado así de huérfano de gol y referente cuando ha tenido a uno de los mejores de los tres últimos lustros, como era Karim Benzema. Esta circunstancia es clave, de ello se dio cuenta un Pep Guardiola que arrebató al Madrid a Haaland y con él lo ha ganado todo. Era la pieza que faltaba en los skyblue y la que parece le falta al club blanco.

Además, el carril central, un horror por banda

Es verdad que el Madrid tiene poco donde elegir para el gol, más allá de Jude Bellingham, que es centrocampista, pero si queremos dejar al margen esto y suponiendo que los que hay en su plantilla consigan dotar a los blancos del raudal ofensivo que necesitan, la entrada en el equipo del inglés ha configurado un Madrid ineficaz desde un rombo que hace aguas, y lo hace, como vimos ante el Atlético de Madrid (y la Real y casi desde el inicio de la temporada), porque ceder las bandas al contrario es un suicidio, más si con simples centros laterales se defiende tan mal.