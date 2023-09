Jadon Sancho desata la guerra contra Ten Hag y Casemiro lo apoya: el mito del Bernabéu, a calentar

En el Manchester United la caja de truenos no es que se haya abierto, es que está descargando toda su furia contra la entidad en todas las direcciones y el asunto Jadon Sancho empeora las cosas, enfrentando a la plantilla contra su entrenador, un Erik ten Hag que ha apartado al extremo, algo que ha molestado en exceso a los jugadores, entre ellos Casemiro. Por eso la llegada de la leyenda blanca al banquillo de Old Trafford se ve cada vez más plausible.

Es verdad que la victoria ante el Burnley (0-1) y ciertas pinceladas ante el Bayern de Múnich en la Champions League han conseguido aplacar algo los ánimos desde lo que verdaderamente importa, lo deportivo, pero en todo lo demás hay líos poderosos en ciernes a orillas de Irwell; el último, como decimos, el del extremo internacional con los three lions, cuyo señalamiento por parte de Ten Hag no ha gustado a su grupo de futbolistas, básicamente porque no aceptan las críticas del entrenador.

El anuncio por parte del United de apartar a Sancho por “un problema de disciplina en el equipo”, tal y como recalca Talk Sports, no ha gustado a la plantilla de los red devils, que en este asunto se enfrentan al entrenador, promotor de dicha medida contra el ex del Borussia Dortmund. El lío es importante, ya que el míster neerlandés cargó contra el nivel de profesionalidad del futbolista en los entrenamientos, algo que discutió la estrella en RRSS, explicando después que era una cabeza de turco. Lo cierto es que, en lo práctico, Sancho se entrena con los futbolistas del filial en Carrington y la situación está a un paso de explotar.

“He will not be in the squad.”



