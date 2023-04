Haaland puede superar a CR7 y Messi y desquicia a Chelsea y PSG, hasta Florentino reconoce el error

La mejor temporada de CR7 (61) y la mejor temporada de Leo Messi (60) todavía no es alcanzable por el momento para Erling Haaland (45), sin embargo el noruego va camino de hacer mucho más a su edad de lo que hicieron los dos grandes cracks de la pasada década. Su gol y asistencia ante el Bayern lo sitúan además como un elemento decisivo en un tiempo récord. Es tanto su impacto que el desliz de permitir su marcha atormenta a Chelsea, PSG y Real Madrid.

Solo los blancos pueden soñar con él

Para más inri con el escandinavo con respecto a blues y parisinos, dos de los equipos económicamente más poderosos del globo, ninguno podrá tener acceso al delantero cuando sea que este decida su marcha a partir del verano de 2024 (si es que esto ocurre alguna vez), cuando su cláusula se haga efectiva: uno porque así lo fija dicho contrato, no podrá ir a otro equipo de la Premier; el otro porque el jugador ha manifestado que no jugará en la Ligue 1 en los próximos años. Sí podría hacerlo en el Real Madrid, pero hoy por hoy el delantero ve pocos lugares mejores que el Etihad Stadium. Dicen personas cercanas al mandatario blanco que ha reconocido el error de no ficharlo antes.

Como récord, a sus 22 años ya es el único jugador de la Premier League que marca 45 tantos en una sola temporada en todas las competiciones, pero con el tramo final de la liga inglesa por delante y al menos un partido más de Champions League y otro de FA Cup, parece poco probable que sus registros se queden ahí. A su edad Messi hizo 38 goles en 51 partidos, mientras que Cristiano marcó 23 en 53. La temporada siguiente el argentino hizo 47 y el portugués 42, sin embargo hay que decir que Haaland está en su primera temporada en la liga inglesa, la de su adaptación, y sus números no solo asombran, sino sus logros pueden ser enormes, ya que está en disposición de ganar su primera Champions, Premier y FA Cup. No sería raro que ocurriera tal cosa.

Haaland está en esta campaña en un promedio goleador de 1,15 goles por partido, mientras que la mejor que consiguió en su carrera Messi es de 1,22 y la de CR7 de 1,13, siendo la total en el Barça del primero de 0,86 y del segundo en el Madrid de 1,03. ¿Los superará Haaland?