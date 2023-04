Puede ser una estrella de esta Champions y es el plan B de Al-Khelaïfi, Klopp y Ten Hag a Bellingham

Venimos contando en Don Balón como una de las más fuertes alternativas a Jude Bellingham, el mediocampista más deseado del mercado, que manejan algunos de los equipos más poderosos de cara a la ventana de fichajes veraniega es Nicoló Barella, y esta realidad cada vez salpica a más clubs, especialmente de la Premier League, donde ya le salen muchas novias al organizador nerazzurro.

Jugador muy completo y con un gran futuro

No es casualidad que así sea, por el nivel del jugador y por el mismo mercado de fichajes. Y no lo es porque el Inter de Milan, como otros equipos importantes en esta edición de la Liga de Campeones, quizá no pueda soportar el nivel de exigencia al que están sometiendo al mercado y, por tanto, a la competición de más alto nivel, las grandes fortunas del fútbol -léase, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City o Manchester United-, y eso afecta a sus recursos, tanto a los deseos como a las piezas propias.

Uno de esos recursos sería su capacidad de retención, que sin ir más lejos está cerca de cerrar una pérdida enorme con Milan Skriniar con destino a París de cara a la temporada 23/24, pero es que además algunas de las estrellas italianas o varios de los objetivos en el mercado del Inter pasan por ingresos que no siempre son posibles. En medio de todo ello, Bellingham, también Declan Rice, lo están cambiando todo porque quienes no puedan adquirir a uno de estos jugadores irán a por alternativas, siendo Barella una muy atractiva.

Tres grandes equipos

Tanto es así que en Inglaterra y Francia ya se da mucho recorrido al interés del Liverpool, el Manchester United y el PSG en el jugador del Inter, que el club italiano venderá caro. Sobre ello, parece que los reds no llegarán a tanto por Bellingham y buscan otro organizador, como Ten Hag y Al-Khelaïfi, a los que también gusta el inglés pero al que ven complicado. Para Klopp y compañía, Barella es una posible solución, aunque está por ver si el jugador acepta irse del Inter y ver cuánto están dispuestos a pagar por él estos tres equipos.

De momento, Barella, que va con el Inter por el lado amable de esta Liga de Campeones, marcó y fue decisivo en la visita al campo del Benfica (0-2), encarrilando el pase a semifinales y quién sabe si no también a la gran final.