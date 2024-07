Hijo de una leyenda de la portería aterriza en un grande de Escocia, también bajo los 3 postes

El Celtic de Glasgow ha asegurado los servicios del experimentado guardameta danés Kasper Schmeichel por un año, así lo confirmó el sitio oficial del gigante escocés.

El capitán de la selección de Dinamarca, recientemente destacado en la Eurocopa, llega al conjunto verde como agente libre tras una temporada en el Anderlecht de Bélgica.



"Estoy emocionado de unirme al Celtic y no puedo esperar para comenzar", expresó el futbolista de 37 años

Schmeichel, tuvo un paso por el Niza de la Ligue 1 en la temporada 2022-23 después de un exitoso período con el Leicester City, donde conquistó la Premier League en 2016 y la FA Cup en 2021.

Con 479 partidos disputados en 11 temporadas con los Foxes, el guardameta se ubica en el tercer puesto de la lista histórica de apariciones del Leicester.

Schmeichel se reunirá con Brendan Rodgers, quien dirigió al Leicester de 2019 a 2023 antes de regresar a su tierra prometida.

El portero se unirá al Celtic en Estados Unidos para la gira de pretemporada y luego debutará en la Premiership escocesa enfrentando al Kilmarnock el 4 de agosto.





🆕 Velkommen, Kasper!



🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 18, 2024

Padre e hijo, porteros campeones

Hijo de la leyenda de las porterías europeas, Peter Schmeichel, Kasper debutó internacionalmente en 2013 y ha representado a Dinamarca en 105 ocasiones.



En el Mundial de Rusia 2018, Schmeichel fue convocado como guardameta titular y dejó huella al batir el récord de imbatibilidad en la selección danesa, superando incluso el legado de su padre. En octavos de final contra Croacia, tuvo una actuación estelar al detener un penalti crucial a Luka Modrić en los últimos minutos de la prórroga, además de otros dos en la tanda de penaltis. A pesar de su brillante desempeño, Dinamarca no logró avanzar, y Kasper fue merecidamente nombrado el jugador destacado del partido.



Ese mismo año, Kasper En 2018 estuvo nominado, junto a Courtois y Lloris, en los premios The Best de la FIFA al mejor guardameta del año.