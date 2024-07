UEFA y FIFA, por fin, unánimes: se acabó para Cristiano Ronaldo, Messi, Luka Modric y Karim Benzema

Desde 2008 hasta la pasada temporada, con Leo Messi (de forma inesperada e imprevista dado que el único mérito del argentino no se baremaba para el galardón The Best), Cristiano Ronaldo y en menor medida Luka Modric y Karim Benzema se han repartido los galardones individuales más importantes del mundo del fútbol, sin embargo, pese a las polémicas de las últimas citas con el argentino (y algunas más de dudosa factura con él y el luso), ahora sí hay unanimidad: los cuatro ya no son considerados.

Retiro para tres de ellos; suplencia para el cuarto

Modric es importantísimo en el Real Madrid, donde seguramente se quedará una temporada más, pero ya no es el jugador clave que decide los partidos blancos, ni quien tira de carro partido tras partidos desde la medular, sin duda ayuda en todo eso, pero no es un pilar esencial. Y si Modric ya no lo es, imagínense Leo Messi, CR7 y Benzema, tres futbolistas jugando en ligas menores; simplemente la exigencia diaria no es comparable ni baremable.

De modo que sí, esta temporada, suceda la que suceda en la Eurocopa y la Copa América, ninguno de ellos será (ni debe ser) considerado como el mejor jugador del mundo en el último año, de tal forma que el balompié ya trata de dilucidar no solo quiénes pueden ser esos jugadores en la siguiente gala del Balón de Oro, que es lo de menos, esos sucesores, sino quién o quiénes pueden ser los jugadores dominantes de los próximos años.

Sobre lo primero, lo referido a la temporada 23/24 no cabe menos que resaltar a Vinicius Júnior y Jude Bellingham, dos futbolistas clave en los éxitos del mejor club de la pasada campaña, el Real Madrid. También Mbappé, por sus numerosos trofeos y sus números en el PSG (ganó todo menos la Liga de Campeones, donde cayó en semifinales). Pero yendo más allá encontramos ya otros aspirantes, donde caben desde los Florian Wirtz y Kevin de Bruyne a Erling Haaland, Lamine Yamal o Harry Kane.