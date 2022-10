Increíble pero cierto: el Leipzig crea una lista negra para Ancelotti

La derrota del Real Madrid ante el RB Leipzig en la Liga de Campeones (3-2) ha dejado, aunque no lo parezca, huella en la plantilla. No ha sentado bien romper ese carácter de invicto que ya no comparten en Europa con el Nápoles y el Paris Saint-Germain. Pero más allá de ese malestar por caer y por sentir la derrota, a Carlo Ancelotti este traspiés le confirma ciertas ideas acerca de jugadores con los que no solo no cuenta, sino que no suman a su causa; algo así como una lista negra de la confianza. No todos los señalados por el míster están sentenciados, ya que algunos sirven como suplentes, pero lo que sí es seguro es que hoy por hoy para él no pueden ser titulares.

Comenzando con los jugadores que para Carletto son a veces más un inconveniente que una ganancia hay que hablar de la cantera, de la que nunca hace uso. Los minutos de los Arribas, Álvaro o Carlo Dotor ni siquiera existen, como sucedió con Antonio Blanco la temporada pasada. Salvo urgencia máxima o caída masiva de efectivos en la Copa del Rey, los más jóvenes servirán a la causa del filial, no a la del primer equipo.

Más profunda y con mayores consecuencias es la reflexión con integrantes de pleno derecho de la plantilla merengue, y ahí sí hay señalados. Tres que están totalmente tachados por el míster para la disputa de minutos y para ayudar deportivamente a la causa son Mariano Díaz, Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo. El primero apenas sí ha disputado 10 minutos en lo que va de temporada, mientras que el lateral y el central ni han debutado esta campaña. El mensaje del entrenador y del club con ellos es cristalino.

Por otro lado, Eden Hazard ya es la quinta opción en ataque tras Karim Benzema, Rodrygo Goes, Vinicius Júnior y Marco Asensio, todo ello sin contar a otro jugador que le quita posibilidades y también se prodiga en ataque, Fede Valverde. Además, el mensaje siempre cariñoso de Ancelotti con Nacho Fernández y Dani Ceballos no viene acompañado de minutos: hasta 16 jugadores de la plantilla han jugado más que ellos. Por último, está el asunto más delicado, el de Camavinga, Asensio, Lucas y Lunin, con ellos la cosa está clara: son importantes, pero como revulsivos.