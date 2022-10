Joan Laporta y Alemany no pasan más a Xavi: ultimátum y 5 sustitutos

El Barcelona cayó goleado ayer por el Bayern de Múnich, su bestia negra europea (que en los últimos encuentros le ha endosado 11 goles por ninguno de los culés) y dice de nuevo adiós a la Champions League de forma prematura en la fase de grupos, tal y como ocurrió en la temporada pasada y hasta en cinco ocasiones en su historia, con una inversión histórica venida del verano y que ha resultado baldía. Todo ha salido mal. Por eso Joan Laporta y Mateu Alemany cambian de discurso con Xavi de puertas adentro; ahí sí hay plazos y posibles recambios contra el técnico.

Pero vayamos por partes.

El partido fue una demostración de lo que ha sido el Barça hasta la fecha esta temporada: un equipo con enormes jugadores, mucho potencial, aunque sin ideas determinantes. Los alemanes tiraron sobre la portería de Marc André Ter Stegen hasta en 8 ocasiones, por 0 veces de los de Xavi sobre la meta de Sven Ulreich. Y así, se tenga más posesión, se maneje más o menos la pelota o se de las sensaciones que se quiera, es imposible ganar. Al menos al más alto nivel del fútbol mundial. Los germanos fueron precisos, certeros y devastadores frente a las concesiones de los azulgranas. Como en la ida, como el Inter en San Siro y en el Camp Nou. Como el Real Madrid. Una historia que debería mover conciencias hacia la autocrítica, la reflexión.

Las consecuencias son inapelables: perdida de dinero, de estatus, de ranking y de ilusión. Eso ya no se lo quita nadie al proyecto blaugrana. Y hay muchos aficionados que con un fichaje estrella de 34 años, como es Robert Lewandowski, y otros tantos ya contrastados como Kessié, Koundé, Christensen o Alonso, no compran el discurso de ‘equipo en construcción’ sino más bien el que apunta a fracaso sin paliativos, que es lo que es para un club de la grandeza y peso del Barça en el concierto europeo. Y ya van ocho años de sequía en la Champions: eso son muchos años se mire por donde se mire.



Sustitutos sobre la mesa

Por todo ello Laporta y Alemany asumen que Xavi ha de continuar, no queda otra porque fue la apuesta de los dos. Sin embargo, ambos ya sopesan la posibilidad de que el monstruo del fracaso crezca a lo largo de LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey hasta lo insostenible, y si eso ocurre Xavi estará en la calle. A 0 no pueden quedarse la vitrina. Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo, Luis Enrique e incluso el intento por Zinedine Zidane están sobre la mesa. No hay nada concreto, pero sí un esbozo, que a estas alturas del drama ya es bastante.