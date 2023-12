Indignación de Modric, Kroos, CR7 y Benzema: patada a Casemiro, Varane y 3 cracks más por esta razón

Erik ten Hag, una vez más, ha pedido al Manchester United fichajes por la vía de la inmediatez, es decir, en el próximo mercado de fichajes invernal y la respuesta de los red devils ha sido clara, sobre todo ante la presencia de Jim Ratcliffe, nuevo copropietario del club (en un 25%): primero han de salir jugadores. De modo que el míster neerlandés, que ya tiene claros sus descartes, ha puesto el foco en cinco jugadores que ya son transferibles.

O lo que es lo mismo, el entrenador no tendrá reparos en vender a ninguno de estos cinco cracks para ganar ingresos, según publica The Guardian, y con ello sumar nuevos jugadores a la plantilla, el problema es que entre esos futbolistas hay leyendas del Real Madrid que compartieron títulos y vestuario con Modric, Kroos, CR7 o Benzema, entre otros, como son Carlos Henrique Casemiro y Raphael Varane, y a ojos de estos cracks seguramente no se está tratando bien a jugadores de tanta historia.

Pero la determinación del preparador es absoluta; al fin y al cabo, se trata de su cabeza o la de estos jugadores, de modo que la duda no cabe. Jadon Sancho, Donny van de Beek y Anthony Martial son los otros tres futbolistas que también tienen colgado el cartel de transferibles de cara a enero, en el mercado de invierno. La idea es que varios de ellos -y si puede ser, todos- salgan y generen los suficientes ingresos a la entidad inglesa como para volver a ir al mercado en busca de soluciones.

Con ello, el United, también Ratcliffe, ceden ante el entrenador de los Países Bajos, el cual, si bien está teniendo una temporada para olvidar, tanto en la Premier League como en la Champions League, sabe que su finiquito sería ruinoso para el club, de modo que se quedará y si lo hace, como no, tiene manga ancha. En la distancia, excompañeros merengues de Casemiro y Varane seguro que muestran su indignación. Por ejemplo, para Cristiano Ronaldo, que fue jugador del United recientemente y se enfrentó a Ten Hag, esto es una derrota del club, pero para otras leyendas merengues como el croata, el germano o el francés del Al-Ittihad, simplemente no se ha tratado bien en Old Trafford a jugadores de clase mundial.