Inédito estacazo de Xavi y el Barça en Oporto y Carletto, Guardiola, Tuchel reaccionan con dureza

El FC Barcelona ganó en Portugal y consigue el pleno de victorias en dos partidos de la Liga de Campeones con el consiguiente impulso, casi decisivo, no solo para estar en octavos de final de la máxima competición continental, sino para hacerlo como primero de su grupo, con la importancia que eso conlleva. Ahora bien, junto al Barça a su paso por Oporto, Pep Guardiola, Thomas Tuchel y Carlo Ancelotti reaccionan con dureza.

Pleno y favoritismo

Con mayor o menor presteza, brillantez o lucidez, lo cierto es que ahora mismo los proyectos de Barça, Manchester City, Bayern de Múnich y Real Madrid son los más sólidos del Viejo Continente después de hacerse todos ellos con los 6 primeros puntos en juego en la fase de grupos de la competición de oro europea. Y este paso al frente, además de allanar el camino de los octavos de final de la competición, impide que se vean las caras entre ellos en la siguiente fase.

Prueba superada

Tal y como le ha sucedido al Barça en Portugal, City y Madrid ya han hecho lo más complicado, ganar en casa del rival más duro de sus grupos, con victoria culé en Do Drãgao, triunfo citizen en Alemania ante el RB Leipzig (1-3) y 3 puntos cosechados por los merengues en el Diego Armando Maradona ante el campeón de Italia, el Nápoles (2-3). El Bayern no ha ido a Old Trafford ni a Turquía, pero sí ha ganado al United en el Allianz y al Copenhague en Dinamarca.

Curiosamente los cuatros equipos también están entre los seis conjuntos con más dominio del esférico (junto a PSG y Arsenal), lo que indica que su contundencia y seguridad en la tabla también tiene su reflejo sobre el césped. En definitiva, el Barça se ha colado por fin y de nuevo entre la élite europea, algo que Xavi no ha conocido como entrenador azulgrana, va a evitar a los otros tres grandes cocos de la Champions y afronta las cuatro jornadas que restan con enorme tranquilidad… como City, Bayern y Madrid.