Luis Enrique regala a Florentino y Adidas el acuerdo: Mbappé toma una decisión drástica en Newcastle

El Paris Saint-Germain sigue teniendo en su mano clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones a pesar de recibir una de las derrotas más dolorosas sufridas por la entidad francesa en la máxima competición continental en la última década (4-1); simplemente, el Newcastle les paso por encima. Solo sería una caída si no fuera el PSG, si su arranque de temporada no hubiera sido tan dubitativo, si no hubiese hecho una inversión millonaria temporada tras temporada y si Kylian Mbappé no fuera su estrella y no estuviera decidiendo qué hacer con su futuro… pero entonces no sería el Paris Saint-Germain.

Líos, derrotismo y hartazgo

La madre de los líos, eso es lo que representa ahora mismo el gigante francés, un equipo enorme en su estructura deportiva y económica, pero con pies de barro en lo histórico, y su huida hacia adelante, esa mecha corta que presupone una inversión récord temporada tras temporada les ha llevado al punto de partida: dudas y cada vez más lejos del objetivo, la Champions League. Y en medio un Mbappé cada vez más harto, y, ahora, desde los tres pitidos finales en St. James Park, hartando a la opinión pública del PSG. Se acerca la ruptura.

L'Equipe le señaló como directamente responsable de la goleada sufrida ayer en el norte de Inglaterra y que les complica mucho las cosas a los galos para estar en octavos de final. Pero este hartazgo, como decimos, es bidireccional, el jugador no va a soportar otra catástrofe en la UCL; es más, los acontecimientos ya juegan solo en contra del PSG en este asunto: la debacle del conjunto de Luis Enrique ha empujado ya un poco más a Kylian Mbappé hacia el Real Madrid. Y eso está en conocimiento de Florentino Pérez.

Dicen fuentes cercanas al jugador que es tal la desilusión que siente el crack con el proyecto, con su situación en él, con el continuo muro que parece tener la entidad en la Champions League, que ahora más que nunca está decidido a firmar con el Real Madrid en junio. La decisión, a día de hoy, está tomada: no solo no renovará con París, sino que piensa cerrar esa vía definitivamente con el club en fechas próximas, y lo quiere hacer de forma rotunda y con antelación, para que el PSG pueda buscarle un recambio. Hasta aquí ha llegado el equipo capitalino con Mbappé; hasta aquí ha aguantado el 10 de les bleus en París.