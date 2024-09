Inzaghi y Guardiola dinamitan los octavos de la Champions: Ojo al lío en que meten a PSG y Madrid

Pocos esperaban un tropiezo del Manchester City en su estreno en la Champions League en su estadio, el Etihad, pero de nuevo el Inter de Milán fue un rival incomodísimo para los skyblue, quienes apenas sintieron el aporte ofensivo de su gran goleador, Erling Haaland, y los cuales no tuvieron al acierto a que acostumbran pese a disponer de claras y numerosas ocasiones de gol. Con ello, con el reparto de puntos, la clasificación se aprieta, y esto espolea tanto a los nerazzurros como mete en apuros a PSG y Real Madrid.

