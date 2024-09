Más bestia para Premier y City de lo que esperaban: The Independent; el Madrid, a por Rodri y 3 más

Que el Real Madrid y su proyecto de futuro no paran, es un hecho, ahí está la retahíla de nombres que cada semana se proyectan como futuribles del club español. Sin ir más lejos el conocido medio de comunicación inglés, The Independent, ya sitúa a los blancos monitoreando la situación de cuatro jugadores de la Premier League, tres de Liga de Campeones, para desgracia no solo del Manchester City por Rodri, sino también de Arsenal, Liverpool y Tottenham Hotspur F. C.

En el City andan con la mosca detrás de la oreja

Está claro que cuando el río suena, agua lleva, de ahí que a la par de que el nombre de Rodri era relacionado con el club blanco, su club, los skyblue, se hayan adelantado para ofrecerle a este un contrato de renovación al alza y de larga duración que evite sorpresas. No obstante, el juicio por las irregularidades del club inglés permite al Madrid abrazar una posibilidad con Rodri, exista oferta citizen de renovación o no.

La defensa, en el foco de las miradas

Por otro lado, sorprende que los otros tres nombres sean de defensas, lo que deja a las claras la preocupación existente en el club español con su línea defensiva, donde solo Rüdiger y Militao están disponibles como centrales -a David Alaba por ahora no se le espera- y los laterales preocupan, entre otras cosas por la edad de Carvajal o el contrato de Lucas Vázquez. Así, estos nombres son el de Trent Alexander-Arnold, del Liverpool; William Saliba, del Arsenal, y Cristian Romero, de los spurs.

Duele perder un derby , pero no tengo dudas que daremos vuelta este mal arranque de temporada.

Estemos todos juntos @SpursOfficial , también en este momento 🤍

Gracias a todos los fans por siempre apoyarnos pic.twitter.com/Ooxnlr9tb3 — Cuti Romero (@CutiRomero2) September 15, 2024

A estos cracks pueden sumarse otros, que ya les aseguramos que gustan en Chamartín, como Martin Zubimendi, mediocampista de la Real Sociedad y de la Selección Española de Fútbol, o Recce James, lateral derecho del Chelsea.