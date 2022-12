Jude Bellingham, Enzo Fernández y Paul Pogba: culebrones y millones

Podrían ser los tres centrocampistas dominadores de Europa en, digamos, poco menos de una temporada, sin embargo solo dos de ellos parecen en camino de serlo, de ahí el interés manifiesto en hacerse con sus servicios por parte de varios de los grandes clubs del continente; mientras que el tercero confirma su fracaso, que en la Juventus de Turín incluso empieza a sonar a despedida. Jude Bellingham, Enzo Fernández y Paul Pogba son y serán los culebrones millonarios que se avecinan.

No lo duden, sus nombres van a copar mucho espacio entras las próximas informaciones referentes a fichajes, básicamente porque el inglés y el argentino -campeón del mundo con su selección en el Mundial de Qatar-, dado su nivel excelso de rendimiento, están en cabeza de los deseos de Real Madrid y Liverpool, además de Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain y Chelsea, por ese orden, mientras que el tercero, Paul Pogba, es justo noticia por todo lo contrario: lesionado, sin debutar en la Juve y dejando ir otro año más de su carrera, que empieza a ser francamente decepcionante.

Por empezar con el último, el galo, hay ciertas voces en la Vecchia Signora en particular y entre la opinión pública italiana en general que ya afirman rotundamente que el fichaje de Pogboom fue un error como ha habido pocos en Turín. Por otro lado, en Calcio Mercato avisan de que Pogba y su posible recuperación, de la cual aún no hay fecha de regreso, condiciona el mercado invernal de Adrien Rabiot, jugador que acaba contrato en junio y por el que la Juve esperaba a sacar dinero. Y no solo eso, ya le buscan sustituto. De modo que Pogba vuelve a ser un ‘quiero y no puedo’ para su equipo, en este caso los italianos, y su futuro condiciona el del club transalpino… para mal. Si la Juve quiere deshacer de él, tendrá que perder mucho dinero.

Más allá de la Serie A y del medio francés, todos los ojos se centran en el binomio de cracks de la medular que engatusan, muy especialmente, a Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp. Sobre el primero, Bellingham, cabe argumentar que el Madrid ha advertido no ya que sí está muy interesado en el futbolista británico, sino que el jugador del Dortmund es prioritario. A la vez, este anhelo merengue casa a la perfección con el segundo nombre, Enzo, que apunta a Liverpool: los ingleses dejan de lado a Bellingham para hacerse con el argentino, con el que incluso tienen un acuerdo verbal pero tras el cual hay un durísimo obstáculo: el Benfica, que pide más de 110 millones por él.

Con todo, si ahora mismo hay dos equipos que pueden incorporarlos en verano y mediante un pago estratosférico, esos con el cuadro blanco y el red; Jude y Enzo cada vez tienen más claro el futuro color de su elástica, de sus próximos equipos, lejos de Alemania y Portugal, respectivamente.