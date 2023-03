Karim Benzema y Carlo Ancelotti dan motivos para un cambio: el detalle que no gustó

De las últimas siete ediciones de la Liga de Campeones el Real Madrid ha ganado cuatro, esta salvajada que no tiene precedentes modernos, viene apuntalada, en mayor o menor grado, con el sello de Karim Benzema, que ha sido titular y crucial en cada una de ellas. Pero también de Carlo Ancelotti, que vuelve a meter por segundo año consecutivo al Madrid en cuartos de final tras ganar la pasada edición. Con todo, hay detalles y síntomas de ambos que invitan al cambio.

El Madrid, ante el Liverpool, dio una versión seria y disciplinada en un partido que podía estar plagado de minas. No lo permitieron los blancos, que, salvo algún despiste y error grosero de Dani Carvajal, generaron más que el Liverpool y, en suma, merecieron ganar el choque, en el que además no encajaron. Buena renta para el Clásico de este domingo. Con todo, la estrella merengue, Benzema, y el entrenador, Carlo Ancelotti dan muestras de flaquezas.

Lo del 9 es evidente. Sigue siendo un jugador diferencial en movimientos e intenciones, pero la respuesta se va haciendo más tardía, menso eléctrica; un preámbulo peligroso en la carrera de un crack. Este efecto repercute en sus elementos físicos y la respuesta de su eficacia, ya menor, mucho menos transcendente que en la pasada temporada. No es un bache, es un síntoma. ¿Debe el Madrid pensarse jubilar a Benzema? No, no lo creemos, pero desde luego sí necesita un recambio que como poco le prive de un porcentaje elevado de partidos al año, de lo contrario su declive será muy acentuado.

De Ancelotti volvieron a surgir dudas en cuanto a su gestión de plantilla, donde ha lapidado la moral de dos jugadores llamados a dar un paso al frente de futuro esta temporada, como son Rodrygo Goes y Dani Ceballos, y está consiguiendo empujar fuera a Marco Asensio. Además, de la cantera ni hablamos, como de Eden Hazard, cuyo castigo parece ya un asunto personal. Con una renta de cuatro goles y un partido crucial este domingo, no hizo el primer cambio, de nuevo, hasta el minuto 81; Tchouameni y Asensio todavía jugador menos que el brasileño y el sevillano. Con el técnico solo hay una rotación y siempre tardía y en la misma dirección: Ancelotti mantiene enchufado solo a un porcentaje de la plantilla, al resto ni siquiera lo considera, y eso harta dentro y fuera de la plantilla.