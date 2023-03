Hazard se harta y acorrala a Ancelotti antes de Liverpool y Barça: esta versión no la conocíamos

Cuando todas las tintas cargan en una sola dirección, algo falla, el relato suele estar incompleto. Con Hazard es así, se le ha apartado, como ocurrió con Gareth Bale (salvando las distancias, ya que el belga ha sido siempre modélico) y el abordaje de su situación es un asunto incómodo en el Real Madrid. Vale que el primer Hazard en el conjunto blanco, ese que disfrutamos mínimamente hasta la entrada a su tobillo de su compatriota Meunier se vio sacudido por las lesiones, ¿pero ahora? El 7 blanco ha hablado y ha dejado una versión un poco más embarazosa en la casa blanca, una que apunta directamente a su entrenador.

Zidane no contó o no pudo contar con el belga porque estuvo lesionado, pero el caso de Ancelotti es diferente, lo ha tenido a su disposición y lo ha usado con cuentagotas y siempre en el pasado, ahora ni siquiera salta al césped. Cuesta creer que no esté para 10 o 20 minutos de ciertos partidos, aunque solo sea por su enorme clase y calidad, mas aún si nos atenemos a sus últimas palabras con respecto a su situación y su contrato.

“Los entrenamientos son buenos pero lo que nos mantiene vivos son los partidos. Ojalá en el fondo de mí pueda aportar algo y que el míster siga contando conmigo, ojalá”, decía el futbolista en RTBF, para advertir que “quiero jugar. Quiero divertirme en el campo”. O lo que es lo mismo, él se siente con ganas y confianza pero Ancelotti ni lo considera. Si todas las partes del relato están contadas, se es injusto con él. Lógicamente en el foco de acción está el hecho de que arrastra una mala imagen del pasado, pero hay algo más con el entrenador.

Lo parece y así lo aseguran ciertas fuentes cercanas al club, ya que ha habido momentos de la temporada en los que el uso de ciertos recursos, léase el caso de Mariano Díaz, dejaban entrever que Hazard podría haber sido una solución, más ante la plaga de lesiones y el descenso de rendimiento de Karim Benzema, pero Ancelotti nunca mira en su dirección. Tampoco ha ayudado una corriente que ha querido lapidarlo con ciertas actuaciones puntuales.

El Madrid ya lo sabía

Dejando a un lado las lesiones y la imagen que de él ha tomado la afición y ciertos sectores de la prensa, lo cierto es que Hazard, ya en el Chelsea, era un jugador dependiente totalmente de los minutos de juego, sin ello su rendimiento bajaba exponencialmente. Pues bien, ahora que no está lesionado y el Madrid tiene que soportar durante esta y la próxima temporada su salario, Ancelotti no lo usa ¿Por qué? Ya sabemos que sin jugar es imposible recuperar a un jugador. Carletto tendrá muchas virtudes, pero la gestión de Hazard no ha sido buena, vayan ustedes a saber la razón, que no nos han contado. Antes del Liverpool en Champions League y del Clásico ante el Barça, Hazard por fin se rebela.