Klopp se resigna y busca alternativas a Bellingham: ¿jaque mate de Florentino?

La lucha por el fichaje de Jude Bellingham es cada vez más dura, con la reciente entrada del Chelsea, parece que el Real Madrid tendrá muy complicado hacerse con el inglés. Sin embargo, todo apunta a que el Liverpool está cada vez más convencido que no será el club elegido por Bellingham. Es por ello por lo que según La Gazzetta dello Sport, los de Klopp ya habrían preguntado por dos nuevos jugadores: Ryan Gravenberch y Nicolò Barella.

El Liverpool es plenamente consciente de que, si quiere volver a ser un equipo grande en Europa, debe renovar su centro del campo. Algo que quedó más que demostrado en el choque ante el Real Madrid en los octavos de Champions, donde la falta de control por parte de los de Klopp tras el 2-0 acabó derivando en una goleada blanca que dejó sentenciada la eliminatoria.

En este sentido, en caso de no hacerse con Bellingham, los de Merseyside se estarían haciendo con dos grandes jugadores para su línea medular. Ryan Gravenberch es un futbolista llamado a estar entre los mejores del mundo en su demarcación. El neerlandés llegó al Bayern de Múnich como una apuesta de futuro, pero no ha gozado de oportunidades bajo las órdenes de Nagelsmann. En este sentido, podría estar interesado en salir en busca de más minutos, algo que seguro no sería sencillo pese a que solamente haya jugado 665 minutos totales.

Por otro lado, está Barella, el centrocampista del Inter es un jugador mucho más consagrado que Gravenberch y sería una apuesta segura. El transalpino es uno de los mejores del mundo en su demarcación y es el líder del Inter. A sus 26 años, su cotización en el mercado ya sube hasta los 70 millones de euros. Su gran capacidad combinativa y habilidad para el regate hacen de Barella un interior más que interesante para un Liverpool que no cuenta con un perfil parecido al del italiano más allá de un Thiago que tiende a lesionarse con demasiada asiduidad.

Así pues, en Anfield son cada vez más conscientes que no podrán incorporar a Jude Bellingham y ya empiezan a moverse para incorporar a otros jugadores de alto nivel que puedan ayudar a renovar su centro del campo.