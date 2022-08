Klopp, señalado: Simeone amenaza su trono y el Liverpool se lo piensa

La temporada no ha comenzado de la mejor manera posible para el Liverpool y por lo tanto tampoco para Jürgen Klopp. El alemán es uno de los entrenadores que mejor cartel tienen en el mundo y se ha ganado a pulso, gracias a sus éxitos, la confianza que han ido depositando los diferentes clubes en él. Sin embargo, el fútbol es cambiante y apenas tiene memoria y todo puede cambiar de un momento para otro, cualquier puede pasar de ser un auténtico héroe a convertirse en el mayor villano o en olvidado.

En un club como el Liverpool las exigencias son máximas y por eso el arranque de temporada que están cuajando los reds está comenzando a preocupar. Ya se han disputado tres jornadas de la Premier League y los de Old Trafford todavía no conocen lo que es ganar en competición oficial, algo que ha levantado ampollas y que ya está dejando al Liverpool alejado de la pelea por el título. La pasada campaña el campeonato se decidió por apenas un punto de diferencia y estar ya 7 puntos por debajo del líder, que en esta ocasión es el Arsenal, no habla nada bien de las aspiraciones que tiene el equipo para este curso.

Hasta el momento, lo único que ha arrancado Jürgen Klopp han sido dos empates, uno ante el Fulham y otro contra el Crystal Palace, y una derrota dolorosa ante un Manchester United sumido en una crisis brutal. Es por eso, que la Champions League cobra ahora más importancia que nunca para los ingleses y también para el propio entrenador alemán. Ya conocen el grupo, y han quedado encuadrados en el mismo bombo que el Ajax, el Nápoles y el Rangers.

No parecen unos malos rivales para el Liverpool que, sobre el papel, está por encima de todos ellos pero dadas las dudas que están apareciendo ya empieza a temer por todo. El Ajax es cierto que ha perdido poderío sin Lisandro, y el Rangers aparece como la cenicienta del grupo pese a haber sido finalista de la Conference League el pasado curso. El Nápoles, sin embargo, sí que presenta varias armas como Oshimen, Fabián Ruiz (pendiente de salir al PSG) o especialmente Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, firmado recientemente para llevar a los napolitanos a lo más alto.