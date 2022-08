Aubameyang y Depay montan lío: Laporta, desesperado sin su nuevo crack

En el Barcelona sigue existiendo un atasco más que evidente derivado de los problemas financieros. El Fair Play está ampliamente sobrepasado en la entidad que preside Joan Laporta y por eso el presidente lleva tiempo intentando hacer encaje de bolillos, tratando de cerrar renovaciones a la baja, reducciones de sueldo y especialmente salidas para poder aligerar la masa salarial y para poder ingresar algo de dinero en concepto de traspasos. Y son dos los nombres señalados y en los que hay depositados amplias esperanzas en que se vayan como son Aubameyang y Memphis Depay, pero siguen pasando los días y ninguno de ellos ha confirmado todavía su marcha.

El problema es grave por dos motivos. El primero de ellos, porque el Barça sigue sin poder inscribir en LaLiga a Koundé, uno de los grandes fichajes de su defensa para esta temporada y por el que desembolsaron nada menos que 50 millones de euros al Sevilla por su incorporación. Han pasado ya dos jornadas del campeonato sin que el central galo haya podido ser inscrito y, por lo tanto, no ha jugado ni un solo minuto como culé en un partido oficial. Esta situación se le empieza a hacer bola a Joan Laporta porque ya le achacan que la situación es ridícula, tener un jugador por el que se ha pagado tanto dinero inutilizado hasta nuevo aviso, y el defensa también empieza a hartarse. Si lo hiciera del todo, a partir del 1 de septiembre podría incluso marcharse de manera gratuita.

Y la segunda razón por la que están preocupados en el Camp Nou es que no pueden avanzar con la realización de nuevos fichajes. Todavía falta por cerrar la plantilla y Xavi Hernández espera algún que otro refuerzo, especialmente en el lateral izquierdo donde el mejor posicionado es Javi Galán y ya no Marcos Alonso, pero resultaría absurdo fichar cuando todavía hay otros jugadores a los que no se les puede inscribir. La salida de Aubameyang parece relativamente cercana pero la situacion de Depay se ha estancado con la Juventus por completo.

El tiempo se le sigue agotando al Barça y Joan Laporta sabe que está entre la espada y la pared. Por si fuera poco, el sorteo de Champions en lo puramente deportivo no acompañó y parece que las malas noticias se le siguen acumulando a los culés.