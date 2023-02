Klopp y Mo Salah preocupados por Jude Bellingham: asunto turbio con el Real Madrid implicado

Si ya de por sí dos transatlánticos del fútbol europeo como el Liverpool y el Real Madrid se la juegan cada vez que pisan una eliminatoria de octavos de final de la Champions League, imagínense si de ella depende el futuro del club. Literalmente. Ese es el nivel de estrés que maneja el equipo inglés -dicho sea de paso, el mejor Liverpool de la temporada a nivel de resultados- con la Liga de Campeones, el Madrid y Jude Bellingham y el partido de mañana (Anfield, 21.00, hora española).

En tiempo modernos, con vistas a cuadrar las cuentas y hacer fichajes, caer pronto en la Liga de Campeones es un varapalo trágico, pero quedarse sin disputar la gran competición a nivel de clubs es un golpe mortal que los grandes clubs no se pueden permitir. El Liverpool ya ha reaccionado en la Premier League, pero quizá su reacción no le de para alcanzar los puestos que dan derecho a disputar la competición la temporada que viene, luego, sus posibilidades pasan por salir campeón esta campaña, lo que necesariamente pasa por eliminar al Madrid.

Y no solo eso, saben ya de boca del entorno de Jude Bellingham que este no fichará el próximo verano por la entidad red si esta no se clasifica para la Liga de Campeones, lo que suma presión al proyecto de Jürgen Klopp, entrenador del equipo red, y Mo Salah, estrella del equipo. Sin Champions no hay grandes ingresos y sin esos ingresos y la disputa la orejona no habrá Bellingham.

Curiosamente su máximo verdugo, el de los ingleses, en la última década en la Champions, que también es el gran rival para hacerse en el mercado con la estrella del Borussia Dortmund, es el Real Madrid. Los números son atroces para los de la ciudad de los Beatles. Desde la campaña 2014/15, los dos equipos se han visto las caras en la Liga de Campeones en seis ocasiones y el Liverpool no ha ganado en ellas nunca al Madrid, consiguiendo salir ileso solo en una, con un empate (0-0, en la vuelta de cuartos de final de la 20/21), perdiendo las otras cinco, con dos finales entre estas derrotas, en la 17/18 y la 21/22.

Quedarse sin Champions a manos de la 'bestia negra' de los reds y encima perder al gran talento inglés por ese mismo rival, sería un escándalo que desde luego preocupa en Anfield.