Lewandowski, Mourinho, Sergio Ramos y Enzo Fernández cerca de ir al 11 de tiburones fracasados

El Manchester United por unos momentos tuvo al Barça completamente a su merced en el Camp Nou y pese a la reacción azulgrana y el empate final (2-2), la ventaja ya está de manos de los red devils, que podrían firmar una hecatombe culé antes de llegar a octavos de final de la Europa League. No fue el único equipo que sufrió un revés, el PSG de Sergio Ramos, el Chelsea de Enzo Fernández o la AS Roma de José Mourinho pueden ser parte de un once ilustre de tiburones fracasados.

Esta nomenclatura, que usó The Special One, viene a referir proyectos importantes que se han quedado lejos de sus objetivos importantes y en ese sentido el Barça, la Juventus de Turín, la AS Roma, el Chelsea, el Paris Saint-Germain o incluso el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam están en este tren de ilustres que vagan por la cuerda floja; algunos de ellos, como los de Ruud Van Nistelrooy, con un pie fuera de la Europa League (el Sevilla los goleó, 3-0).

Y no por ser ante equipos poderosos, como el Bayern de Múnich en el caso de los parisinos, el Manchester United en el caso de los culés o el Borussia Dortmund en el equipo de Enzo Fernández, el paso atrás resulta menos doloroso. Es más, tanto el equipo de Lewandowski como el de Sergio Ramos o el Chelsea han hecho una inversión lo suficientemente importante como para llegar más lejos en las competiciones europeas.

Doble revés

Y si cabe el revés puede ser todavía más dolorosos para aquellos que comenzaron la temporada con la meta de lograr la Champions League y se pueden ver en menos de unos días no solo sin la lucha por la orejona, sino también por los octavos de final de la Europa League. Evidentemente el United y el Barça están al 50% en su eliminatoria pero quien caiga lo hará sin disimulos, de forma flagrante, siendo para los culés, de suceder, el segundo desplome tras la decepción de la Champions League. Juve y Ajax soportan el mismo peso; mientras que el Chelsea y el PSG sufren una poderosa presión ya que sus inversiones exigen algo más que quedarse en octavos de la Liga de Campeones.