La Champions 18/19 lo guió a la agenda del Real Madrid, pero Florentino acertó no pagando 70M por él

El Manchester United está decidido a vender a Donny van de Beek de forma permanente durante este verano, según fuentes cercanas al club. La decisión surge ante el deseo de los Red Devils de evitar la pérdida del jugador en una transferencia gratuita cuando su contrato expire el próximo verano. Con 27 años, el neerlandés ha tenido un paso desafortunado por Old Trafford y el club busca recuperarse financieramente de una inversión que no ha rendido los frutos esperados.

Van de Beek llegó a Old Trafford en septiembre de 2020 procedente del Ajax por una suma de aproximadamente 39 millones de euros. En el Ajax, el neerlandés destacó por su habilidad técnica, visión de juego y capacidad de llegar al área rival, cualidades que lo colocaron en la órbita de varios grandes clubes europeos. Sin embargo, su adaptación a la Premier League ha sido complicada y su tiempo de juego ha sido limitado, con constantes problemas de lesiones y falta de oportunidades bajo diferentes entrenadores.

🚨 Manchester United are working on a permanent exit for Donny van de Beek this summer with the midfielder keen for a fresh start after four years at the club. #MUFC [@TyMarshall_MEN] pic.twitter.com/XsCtEOj49L