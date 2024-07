Alaba y Nacho obligan a Florentino a acelerar el plan: el nuevo defensa de Ancelotti sería francés

El futuro de William Saliba en el Arsenal está en el aire, ya que el joven defensa francés podría abandonar el club londinense este verano, tal y como reporta Mirror. A sus 23 años, el pupilo de Didier Deschamps en la Eurocopa ha despertado el interés del Real Madrid, con Florentino Pérez buscando reforzar la defensa tras la anunciada salida de Nacho Fernández y las dudas que genera la grave lesión de rodilla de David Alaba.

Saliba ha sido una pieza clave en la defensa del Arsenal desde su llegada al club. Con su capacidad para leer el juego, su fuerza física y su habilidad con el balón, ha demostrado ser uno de los defensas jóvenes más prometedores de Europa. Sin embargo, la posibilidad de unirse a un gigante como el Real Madrid podría ser una oferta difícil de rechazar para el francés.

6'4, built like a brick house, surpeme technical security, rapid pace, game reading beyond his years, and the aura of a great. What William Saliba is doing in his first major tournament at 23 is exactly what #Arsenal fans have been telling the world. This isn't a surprise. #AFC pic.twitter.com/rA50eLc4eL