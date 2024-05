La Champions lo aúpa a la altura de Mendy o Davies y el City lo uniría a Grealish en la izquierda

El mercado de fichajes está calentando muchos rumores y, en esta ocasión, el Manchester City ha puesto sus ojos en Ian Maatsen como posible refuerzo para la temporada 24/25. El lateral izquierdo neerlandés, quien está destacando con sus actuaciones en las filas del Borussia Dortmund en la Champions, ha logrado atraer la atención de varios clubes europeos. Sin embargo, el jugador pertenece al Chelsea, lo que podría complicar cualquier intento de traspaso.

A sus 22 años, Maatsen ha irrumpido como uno de los laterales izquierdos más destacados de Europa poniéndose a la altura de Ferland Mendy o Alphonso Davies. Su capacidad para defender con solidez y contribuir en el ataque lo ha convertido en un jugador destacado en el Borussia Dortmund, donde ha sido fundamental en su camino hacia las semifinales de la Champions. Su desempeño en la competición continental ha dejado impresionados a los observadores, quienes lo consideran como un lateral con un potencial extraordinario.

🟡⚫️ Fifth Champions League spot for Germany is an excellent news for Borussia Dortmund.



BVB are currently 5th in Bundesliga and the access to next UCL is crucial for their budget.



❗️ Understand BVB will really try to keep both Ian Maatsen and Jadon Sancho with UCL fresh funds. pic.twitter.com/jS43kfJL9j