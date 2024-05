Por culpa de Agüero y Haaland no triunfó en el City y Arteta lo fulminará como Guardiola

Todavía no ha finalizado la campaña y el Arsenal aún tiene amplias opciones de ganar la Premier League, pero Mikel Arteta ha protagonizado en las últimas horas con su predisposición a vender a Gabriel Jesus en la próxima ventana de traspasos veraniega. Recordemos que el brasileño llegó a Londres procedente de un Manchester City en el que no consiguió triunfar por la presencia de Sergio Agüero y, tras el fichaje de Erling Haaland, Pep Guardiola no tuvo reparos en aceptar su despedida del Etihad.

Aquí hay que decir que la idea es deshacerse del habilidoso delantero brasileño en un movimiento estratégico para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Con la intención de recaudar alrededor de 50 millones con la venta del paulista, el club londinense busca fondos adicionales para buscar un refuerzo que se ajuste mejor a los planes y las preferencias de Arteta. Entre los nombres que suenan con fuerza como posibles sustitutos se encuentran Dusan Vlahovic y Victor Osimhen, dos delanteros jóvenes y prometedores que podrían revitalizar la línea de ataque del Arsenal.

La decisión de poner a Gabriel Jesus en el mercado ha generado un gran revuelo entre los aficionados y los expertos del fútbol ya que el delantero de 27 años ha sido una pieza importante en el equipo desde su llegada al Manchester City en 2017. Sin embargo, con la dura competencia en el frente de ataque y la necesidad de fondos para reforzar otras áreas del equipo, el Arsenal ha optado por sacrificar al jugador en busca de un cambio que pueda impulsar su rendimiento en la próxima temporada.

Con los 50 millones esperados por su traspaso, el Arsenal tiene la intención de buscar un reemplazo de calidad que satisfaga las demandas tácticas y técnicas de Arteta y son dos las alternativas que han surgido como posibles objetivos, los ya mencionados Vlahovic y Osimhen. La estrella de la Juventus está brillando esta temporada gracias a su perspicacia goleadora, mientras que el prodigio nigeriano del Nápoles está demostrado ser una fuerza formidable en el ataque con su velocidad y habilidad para el gol.

Ambos jugadores representarían una inversión significativa para los gunners, pero el club está dispuesto a hacer un esfuerzo para asegurar los servicios de un delantero que pueda marcar la diferencia en el equipo de Arteta. Con la venta de Gabriel Jesus marcando el inicio de una nueva era en el Emirates Stadium, los aficionados del Arsenal esperan con ansias el futuro y la posibilidad de ver a una nueva estrella brillar en el frente de ataque del club.