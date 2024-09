La clave de Arteta se activa para la Champions: el mediocampista de 50M que asusta; PSG, en la mira

Mikel Arteta es consciente que la Premier League es importante y no puede perder de vista a lo que hace el Manchester City cada semana, el equipo que se quedó con el torneo local la temporada pasada. Sin embargo, el DT no solo está enfocado en la Premier, sino también en la Champions League. Por lo tanto, tener a los jugadores sanos es importante y tras la baja de Mikel Merino, al técnico español no le quedó de otra que tener paciencia.

Las últimas informaciones arrojaron que Merino seguiría afuera de las canchas por la lesión que aconteció durante la pretemporada, hasta el mismo Arteta aseguró que el ex Real Sociedad no volvería ni en las próximas 24 y 48 horas. Pero las buenas noticias llegaron desde el Emirates Stadium tras revelarse que Merino ya está entrenando a la par con el primer equipo 'gunner', y por ende, sería una de las grandes novedades para el duelo con el Paris Saint-Germain por la Champions League. Una noticia que le da esperanzas a Arteta y un grado de calidad importante a sus compañeros si llega a jugar.

La Champions es una obsesión para los equipos participantes, pero tratándose del Arsenal, Mikel Arteta no querrá que sean unos cuantos partidos más y a casa. Los londinenses igualaron 0-0 frente a Atalanta en la primera fecha, y ahora el siguiente reto supone un esfuerzo mayor. Los ‘gunners’ recibirán en el Emirates a su similar de Paris Saint-Germain.

🔴⚪️🏃🏼 Mikel Merino is training with Arsenal squad ahead of the game against Paris Saint-Germain, as @kayakaynak97 reports.



Excellent news for Mikel Arteta. pic.twitter.com/kpFt6DCoYV