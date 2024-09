Arteta tiene un talón de Aquiles: el protector del Arsenal se lesionó; Pep Guardiola ya lo celebra

Arsenal va cuidadosamente en la Premier League con el fin de rescatar victorias que le hagan escalar en lo más alto de la tabla. Por supuesto, Mikel Arteta no descuida los detalles con respecto a la Copa de la Liga, FA Cup y la propia Champions League. El técnico presenció hace poco la goleada absoluta de su cuadro contra Bolton Wanderers por la Carabao Cup, pero sin un jugador que resultó ser viral hasta lo que va de la temporada, sobre todo en el empate 1-1 frente al City.

El tema pasa por la lesión del guardián del arco del conjunto 'gunner', David Raya. El portero de 29 años no apareció en la nómina de convocados para el duelo por Copa, cosa que alarmó poderosamente la atención a la prensa, que al final del cotejo, preguntó a Arteta por el estado del guardameta. Y sin especular, el técnico español fue sincero y dijo lo que el fanático del club no quería escuchar sobre lo que acontece con el español. Una noticia que golpea al mundo 'gunner' y a las próximas aspiraciones de la institución londinense que tiene más partidos en adelante.

Raya se lesionó

Siguiendo lo que dicta el calendario, Arsenal no descansa ante los campeonatos que debe afrontar y Mikel Arteta continúa la preparación de sus dirigidos. Quien no la pasa nada bien ahora mismo es David Raya, que sufrió una lesión. Arteta, para aclarar la situación, fue sincero y confirmó que “aún no lo sabemos. Tiene una lesión muscular y hay que comprobarlo”.

Las estadísticas del español

Según Transfermarkt, Raya tiene un valor en el mercado de 35 millones de euros y sin un tiempo específico en su contrato. Pasó por Blackburn Rovers y Brentford, suficiente para que el elenco de Londres apostara por él. Hasta lo que va de su participación, ya lleva 47 partidos, tuvo el arco imbatible en 24 partidos y se dejó encajar 34 veces.

Lo que se viene para el Arsenal

Apenas la temporada empezó y, si bien esta lesión de Raya compromete el andar del Arsenal, Mikel Arteta sabe más que nadie que debe sobreponerse y buscar soluciones rápidas. Ahora, la siguiente misión de su grupo será encarar al Leicester City por Premier League y después tratar de buscar una victoria ante PSG por Champions League.